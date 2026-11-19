Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh, tại xóm Hoàng Lạc, xã Nam Tuấn, cơ quan chuyên môn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tiến hành các thủ tục cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Bế Minh Khai. Quá trình thực hiện được tiến hành chặt chẽ, trang nghiêm, thể hiện sự thành kính và lòng biết ơn đối với người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Sau khi hoàn thành công tác cất bốc, hài cốt liệt sĩ Bế Minh Khai được di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Hòa An.

Liệt sĩ Bế Minh Khai sinh năm 1954, quê quán xóm Hoàng Lạc, xã Nam Tuấn; là chiến sĩ dân quân, công tác tại Nhà máy Pin Nà Lủng; đồng chí đã anh dũng hy sinh ngày 22/2/1979 trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại xóm Nà Lủng, xã Duyệt Trung. Ghi nhận công lao và sự hy sinh cao cả đó, Đảng, Nhà nước đã truy tặng đồng chí Bằng “Tổ quốc ghi công” năm 1980.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hoà An. (Ảnh: Phương Quyền)

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoà An, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được an táng theo đúng nghi thức.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ thể hiện tri ân sâu sắc của dân tộc Việt Nam đối với người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.