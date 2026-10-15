Trang nghiêm lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Vị Xuyên. Video: Tuấn Anh

Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Đây là những hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập tại các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Vĩnh Tuy và phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang.

Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân đã có mặt tại nghĩa trang. Trong không khí trang nghiêm, những vòng hoa, nén hương và phút mặc niệm thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thành kính tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ

Nghi thức thỉnh chuông tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Các đại biểu đến dự lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Không khí trang nghiêm tại lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ ở Vị Xuyên. Ảnh: Tuấn Anh

Lực lượng tiêu binh trang trọng đưa vòng hoa vào khu vực lễ viếng. Ảnh: Tuấn Anh

Xúc động phút tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ

Sau lễ truy điệu, 93 hài cốt liệt sĩ được lực lượng tiêu binh trang trọng đưa đến các phần mộ để thực hiện nghi thức an táng. Dọc lối đi, cán bộ, chiến sĩ và người dân đứng thành hàng, nghiêng mình tiễn biệt các anh.

Tại khu vực an táng, các đại biểu thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Những cánh hoa vàng được nhẹ nhàng thả xuống phần mộ, những nén hương được thắp lên trong niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc.

Sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường, các anh trở về trong sự đón nhận của đồng đội, đồng bào. Lễ truy điệu và an táng không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn nhắc nhở các thế hệ hôm nay về sự hy sinh to lớn của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Các đại biểu cùng lực lượng quân đội tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về khu an táng. Ảnh: Tuấn Anh

Các đại biểu xem thông tin trên tiểu sành đựng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Các đại biểu thành kính tưởng niệm trước nghi thức an táng. Ảnh: Tuấn Anh

Chiến sĩ cẩn trọng thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Các đại biểu thả hoa tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Tuấn Anh

Cán bộ quân đội thành kính thả những cánh hoa vàng xuống phần mộ. Ảnh: Tuấn Anh

Những cánh hoa phủ kín nơi an nghỉ của liệt sĩ, khép lại lễ an táng đầy xúc động. Ảnh: Tuấn Anh

Nén hương tưởng nhớ các liệt sĩ trong không khí trang nghiêm, thành kính. Ảnh: Tuấn Anh