Trang nghiêm Lễ truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn

Dự Lễ truy điệu có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; lãnh đạo Quân khu 3, đại diện lực lượng vũ trang; lãnh đạo TP. Hải Phòng và các tỉnh, thành phố cùng thân nhân các liệt sĩ và nhân dân địa phương.

Đại biểu Trung ương, TP. Hải Phòng và lực lượng vũ trang dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 TP. Hải Phòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát, xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập các hài cốt tại khu vực Mả Chìa.

Từ ngày 26/9 đến ngày 5/10/2026, các lực lượng chức năng đã triển khai công tác khai quật, tìm kiếm trên diện tích khoảng 250m² tại khu vực Mả Chìa.

Với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng và sự hỗ trợ của trang thiết bị chuyên dụng, lực lượng làm nhiệm vụ đã cất bốc, quy tập được 56 hài cốt, gồm 40 hài cốt trong tiểu quách và 16 hài cốt nằm lẫn trong lòng đất. Sau đó, toàn bộ 56 hài cốt đã được di chuyển trang nghiêm về nhà quàn tại khuôn viên chùa Đáy, xã Vĩnh Bảo để phục vụ công tác hương khói, tưởng niệm trong thời gian chờ tổ chức lễ an táng chính thức.

Trong số liệt sĩ, đồng bào tử nạn chôn cất tại khu vực Mả Chìa, có 08 người đã được Tổ quốc ghi công là liệt sĩ, gồm: Nguyễn Văn Cảm; Đỗ Ngọc Bích; Hà Văn Rặc; Vũ Văn Hữu; Phạm Văn Choát; Đỗ Văn Choát; Vũ Văn Tuân; Nguyễn Văn Gắng.

Các liệt sĩ nguyên là cán bộ, du kích thuộc các xã Vinh Quang, Đồng Minh, Vĩnh Phong và Cao Minh của huyện Vĩnh Bảo cũ (nay thuộc các xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Hải và Vĩnh Am), TP. Hải Phòng.

Trang nghiêm Lễ truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn được quy tập tại khu vực Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhằm ngăn chặn phong trào cách mạng, địch dựng bốt Mai Sơn để án ngữ Đường 10, từ đó càn quét, bắt bớ cán bộ, du kích và đồng bào các xã quanh vùng.

Trong những năm tháng ấy, nhất là từ năm 1949 đến 1951, ở bốt Mai Sơn, địch đã tra tấn, sát hại nhiều chiến sĩ cách mạng và người dân yêu nước, rồi chôn tập thể tại gò đất sau bốt. Nhân dân trong vùng khi ấy gọi nơi này bằng một cái tên đầy xót xa là "cối xay thịt". Các anh, các chị đã nằm xuống khi vùng đất này còn bị chiếm đóng, không một nén hương, không một tấm bia mộ ghi danh. Thế nhưng, chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần làm nên trang sử "Đường 10 quật khởi", cùng với "Đường 5 anh dũng", "Cát Bi rực lửa", để Hải Phòng hôm nay được mang danh hiệu cao quý "Thành phố Anh hùng".

Ba phần tư thế kỷ đã qua, đất đã bao lần đổi thay, ruộng đồng đã bao mùa cày cấy, nhưng nhân dân Vĩnh Bảo, thân nhân liệt sĩ và bà con đã tự dựng bia tưởng niệm, lập mộ gió, sớm hôm hương khói. Trong những năm khai hoang, cải tạo đồng ruộng, mỗi khi gặp một nắm xương, bà con lại cẩn thận cất bốc, đặt vào tiểu sành, an táng chu đáo.

Bốn mươi hài cốt đón về hôm nay đã được gìn giữ bằng tấm lòng như thế của người dân nơi đây. Còn mười sáu hài cốt, khi cán bộ, chiến sĩ lật từng thớ đất tìm thấy thì chỉ còn là một lớp đất sẫm màu, xen lẫn những mảnh bát ăn cơm đã vỡ, chiếc khuy thắt lưng han gỉ và những đoạn dây điện.

Những di vật ấy tuy nhỏ bé nhưng nói với chúng ta rất nhiều điều: đó là bát cơm nhạt cuối cùng trước lúc ra đi; đó là những con người đã bị trói trước khi bị địch sát hại. Thế nhưng, những đoạn dây điện ấy chỉ trói được thân thể, không trói được lòng kiên trung với quê hương, với cách mạng.

Qua những tư liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng, thân nhân và hồ sơ lưu giữ, chúng ta biết được trong số những người nằm lại nơi đây có 08 liệt sĩ đã được Tổ quốc ghi công. Cùng nằm lại với các anh là nhiều đồng chí, đồng bào chịu chung số phận, mà đến nay chúng ta chưa biết tên tuổi, quê quán. Dù quê hương ở miền đất nào của Tổ quốc, dù là chiến sĩ hay người dân, tất cả đã hòa máu xương mình vào đất mẹ, để đất nước có ngày nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Khu Mả Chìa sẽ được quy hoạch, xây dựng thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

Công tác tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn được quy tập tại khu vực Mả Chìa đã diễn ra trang nghiêm, trang trọng, thành kính, chu đáo và đúng quy định.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã tử nạn trong chiến tranh.

Đây không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP. Hải Phòng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn góp phần khẳng định giá trị bền vững của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các thế hệ đi trước.