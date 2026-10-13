Trang nghiêm lễ truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Hội An

Ngày 13/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng, tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Dự lễ có ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Bộ CHQS thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ mới được tìm kiếm, quy tập diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động (Ảnh: Vân Anh)

Trước đó, một số người dân phường Hội An Đông cung cấp thông tin về hai khu vực có hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi.

Theo lời kể của người dân, trước đây trong quá trình làm nhà, bà con từng phát hiện một số hài cốt, sau đó cất bốc và cải táng tại các khu nghĩa trang này.

Tiếp nhận nguồn tin, lực lượng quy tập của Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng phối hợp Ban chỉ huy Quân sự phường Hội An Đông tổ chức khảo sát, xác minh và khai quật. Từ ngày 2/10 đến 5/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, trong số này có 9 mộ còn nhiều di vật như tăng, võng; các mẩu xương, răng còn tương đối đầy đủ. Việc tìm kiếm được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng tham dự lễ an táng, truy điệu (Ảnh: Vân Anh)

Đọc lời truy điệu tại buổi lễ, ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo ông Dũng, niềm an ủi khi đưa được các liệt sĩ về nơi an nghỉ vẫn đi cùng nỗi day dứt bởi đến nay chưa thể xác định đầy đủ tên tuổi, quê quán và hoàn cảnh hy sinh của từng người. “Ra đi rồi lại trở về! Sự trở về ấy đem lại niềm an ủi, nhưng chúng tôi vẫn đau đáu vì chưa thể gọi đúng tên từng người. Chưa thể báo tin đến đúng gia đình rằng người thân của mình đã được tìm thấy", ông Dũng chia sẻ trong lời truy điệu.

14 hài cốt liệt sĩ này được tìm thấy tại nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, từ thông tin một số người dân phường Hội An Đông cung cấp. (Ảnh: Vân Anh)

Ông Trần Tấn Dũng cũng cho biết, việc an táng 14 liệt sĩ không phải là điểm kết thúc của hành trình tìm kiếm. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp gìn giữ hồ sơ, xác minh nguồn tin, phục vụ công tác xác định danh tính để những gia đình còn mong ngóng có cơ hội tìm lại người thân.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết, sau nhiều tháng quyết liệt đẩy nhanh và hoàn tất lấy gần 30.000 mẫu ADN hài cốt liệt sĩ, từ giữa tháng 9 tới nay toàn lực lượng đang dồn sức cho đợt 2 chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tới ngày 13/10 đã có gần 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, trong đó có một mộ tập thể. Nhiều thông tin rất có giá trị được người dân cung cấp, đang được xác minh để tiến hành làm hội thảo trước khi cất bốc.