Trang nghiêm lễ truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ ở Cần Thơ

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tham dự buổi lễ.

Ông Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng các đại biểu dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

120 hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ và Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) tìm kiếm, quy tập tại xã Đông Phước và xã Thới Lai.

Tại buổi lễ, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ, đọc điếu văn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Theo điếu văn, trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, hàng triệu người con Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để đất nước được độc lập, thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình, tự do. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ mãi mãi được Tổ quốc, nhân dân ghi nhớ.

Sau chiến tranh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, chưa xác định được danh tính, quê quán, đơn vị; nhiều người vẫn nằm lại trên khắp mọi miền Tổ quốc và trên đất nước bạn.

Mỗi hài cốt chưa được tìm thấy, mỗi danh tính chưa được xác định không chỉ là nỗi đau khôn nguôi của thân nhân liệt sĩ mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong hành trình tri ân, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ, đọc điếu văn tại buổi lễ.

Đối với TP Cần Thơ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng bộ, chính quyền quan tâm nhằm góp phần xoa dịu mất mát, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tập trung chỉ đạo, huy động các lực lượng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Lễ an táng 120 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Các đại biểu đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Thành phố tổ chức khảo sát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, từng bước xác định vị trí các phần mộ liệt sĩ còn sót lại tại những nghĩa trang tạm trong chiến tranh để tiến hành tìm kiếm, quy tập, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời, Ban Chỉ đạo 515 thành phố thành lập tổ nghiên cứu chuyên sâu nhằm đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ mộ liệt sĩ, thu thập thông tin, tổ chức hội thảo xác minh, kết luận và triển khai tìm kiếm, quy tập.

Với sự vào cuộc của các cấp, ngành cùng sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp tổ chức quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu được giao.

Trước đó, thành phố đã tổ chức truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ. Trong buổi lễ sáng 15/10, 120 hài cốt liệt sĩ còn lại được truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 515 thành phố, ông Lê Công Lý ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; đồng thời cảm ơn các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân chứng lịch sử và nhân dân đã cung cấp thông tin, phối hợp, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình rải hoa lên phần mộ các liệt sĩ.

Thời gian tới, TP Cần Thơ tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh và những khu vực có thông tin liên quan, phấn đấu tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ còn sót lại trên địa bàn.

Thành phố cũng tiếp tục xác minh quê quán, đơn vị, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, sớm xác định danh tính, trả lại tên tuổi, quê hương cho các liệt sĩ.

Trong điếu văn, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, trước Đài tưởng niệm và những hàng bia mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ, nơi hơn 3.000 liệt sĩ đang yên nghỉ, mỗi phần mộ là một cuộc đời, một câu chuyện về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sự hy sinh cao cả vì Tổ quốc.

Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đón các liệt sĩ về an nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương. Dù danh tính, quê quán, đơn vị chưa được xác định đầy đủ, thành phố sẽ tiếp tục chăm sóc, giữ gìn chu đáo các phần mộ, đồng thời nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính để đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.