Trang nghiêm lễ tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Vị Xuyên
Chiều 14/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Dọc hành trình, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo người dân cầm cờ Tổ quốc, thành kính đón đoàn xe trong niềm xúc động, tri ân những người đã hy sinh.
Buổi lễ diễn ra lúc 13 giờ 20 phút trong không khí trang nghiêm, thành kính. Trong đợt tìm kiếm, quy tập này, các lực lượng đã tìm thấy 93 hài cốt liệt sĩ tại các khu vực thuộc mặt trận biên giới của tỉnh, gồm 18 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 75 hài cốt liệt sĩ từ 6 mộ tập thể. Đây là kết quả của quá trình tìm kiếm kiên trì, vượt qua nhiều khó khăn giữa địa hình núi rừng hiểm trở, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về nơi an nghỉ trang trọng bên đồng đội.
Sau nghi thức dâng hương, mặc niệm và tiễn biệt, các hài cốt liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng đưa lên xe chuyên dụng, bắt đầu hành trình về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Từ khu vực xã Thanh Thủy, qua thôn Phương Tiến đến Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1 và dọc Quốc lộ 2, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua trong sự đón chào thành kính của đông đảo Nhân dân. Hai bên đường, người dân, đoàn viên thanh niên và các em học sinh cầm cờ Tổ quốc, đứng trang nghiêm hướng về đoàn xe. Những lá cờ đỏ sao vàng nổi bật giữa núi rừng biên cương, những ánh mắt xúc động, những giọt nước mắt lặng lẽ đã tạo nên hình ảnh sâu sắc về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường xưa, 93 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ biên cương Tổ quốc. Dù vẫn còn những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, sự trở về của các anh là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và những người luôn đau đáu tìm kiếm dấu tích người đã khuất.
Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ sẽ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức lúc 8 giờ ngày 15/10. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/trang-nghiem-le-tien-dua-93-hai-cot-liet-si-ve-nghia-trang-vi-xuyen-post1394237.html