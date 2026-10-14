Trang nghiêm lễ tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Vị Xuyên

Buổi lễ diễn ra lúc 13 giờ 20 phút trong không khí trang nghiêm, thành kính. Trong đợt tìm kiếm, quy tập này, các lực lượng đã tìm thấy 93 hài cốt liệt sĩ tại các khu vực thuộc mặt trận biên giới của tỉnh, gồm 18 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 75 hài cốt liệt sĩ từ 6 mộ tập thể. Đây là kết quả của quá trình tìm kiếm kiên trì, vượt qua nhiều khó khăn giữa địa hình núi rừng hiểm trở, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về nơi an nghỉ trang trọng bên đồng đội.

Sau nghi thức dâng hương, mặc niệm và tiễn biệt, các hài cốt liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng đưa lên xe chuyên dụng, bắt đầu hành trình về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Từ khu vực xã Thanh Thủy, qua thôn Phương Tiến đến Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1 và dọc Quốc lộ 2, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua trong sự đón chào thành kính của đông đảo Nhân dân. Hai bên đường, người dân, đoàn viên thanh niên và các em học sinh cầm cờ Tổ quốc, đứng trang nghiêm hướng về đoàn xe. Những lá cờ đỏ sao vàng nổi bật giữa núi rừng biên cương, những ánh mắt xúc động, những giọt nước mắt lặng lẽ đã tạo nên hình ảnh sâu sắc về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường xưa, 93 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ biên cương Tổ quốc. Dù vẫn còn những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, sự trở về của các anh là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và những người luôn đau đáu tìm kiếm dấu tích người đã khuất.

Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ sẽ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức lúc 8 giờ ngày 15/10. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.

Không gian trang nghiêm tại Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, nơi tổ chức Lễ tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên chiều 14/10.

Những quách đựng hài cốt liệt sĩ được phủ Quốc kỳ, đặt trang trọng tại Nhà quàn trước giờ tổ chức nghi thức tiễn đưa.

Đội tiêu binh thực hiện nghi thức trang nghiêm trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ .

Các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ cẩn trọng đưa hài cốt liệt sĩ rời Nhà quàn, bắt đầu hành trình trở về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Cán bộ, chiến sĩ nâng đỡ, đưa từng quách đựng hài cốt liệt sĩ lên xe chuyên dụng với sự cẩn trọng, thành kính.

Cán bộ, chiến sĩ nâng niu, di chuyển quách đựng hài cốt liệt sĩ lên xe, thể hiện sự trân trọng đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ rời Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ đứng nghiêm, thực hiện nghi thức chào đoàn xe chở 93 hài cốt liệt sĩ trên hành trình trở về nơi an nghỉ cùng đồng đội.

Người dân và các em học sinh cầm cờ Tổ quốc, đứng hai bên đường thành kính đón đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ .

Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua khu vực phố đi bộ Nguyễn Trãi trong sự đón chào trang nghiêm của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi thức chào đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua khu vực trung tâm, thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Lực lượng quân đội chỉnh tề đội ngũ, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực tiếp nhận 93 hài cốt liệt sĩ .

Nghiêm trang bên những quách đựng hài cốt liệt sĩ trong khuôn khổ nghi thức tưởng niệm.

Người cựu chiến binh tiễn biệt lặng thầm dành cho đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc.

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ thành kính tưởng niệm trước những quách đựng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Người dân thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi trang trọng đón 93 hài cốt liệt sĩ trở về an nghỉ bên đồng đội.

Kính cẩn đặt những bó hoa tươi , gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nơi chiến trường biên giới.

Những bó hoa vàng cùng lễ vật được đặt trang trọng bên các quách đựng hài cốt liệt sĩ, thể hiện sự tưởng nhớ và tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng lặng người, không kìm được nước mắt khi đứng trước quách đựng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.