Quang lâm chứng minh và tham dự lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; chư vị Trưởng lão Ban Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư vị giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Trị sự; Tăng Ni thuộc môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; chư Tăng Ni các tự viện trên địa bàn Thành phố, các địa phương cùng đông đảo Phật tử.

Chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh niêm hương bạch Phật

Tại Giác linh đường, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh đã cử nhành dương sái tịnh kim quan. Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đương vi sám chủ cùng chư tôn đức Ban Kinh sư thực hiện nghi thức nhập kim quan.

Trong tiếng đồng thanh trì tụng Đại bi, Thập chú, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp rời liêu thất đến Giác linh đường nhập kim quan. Toàn thể đại chúng nhất tâm niệm Phật nguyện cầu Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Sau đó, chư tôn đức trong môn đồ pháp quyến vân tập Giác linh đường thọ tang Ân sư theo truyền thống thiền môn. Hòa thượng sám chủ cùng Ban Kinh sư tuần tự thực hiện nghi thức bạch Phật khai kinh, thỉnh Giác linh an vị.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm Kỷ Tỵ (1929) tại thôn Phượng Tường, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ, nay là thôn Lạc Quần, xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình.

Ngài xuất gia từ thuở thiếu thời tại chùa Miễu ở quê nhà, nhờ túc duyên, được theo học với Tổ Tuệ Tạng ở chùa Cồn, Đức Thượng thủ Tăng-già toàn quốc Thích Tâm Thi nơi các chốn tùng lâm nổi tiếng Bắc Việt.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp là một trong những nhân chứng của sự kiện lịch sử Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Ngài du học Hoa Kỳ, tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Yale, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Columbia. Với năng lực đặc biệt về ngoại ngữ và kiến thức vững vàng, ngài từng được giao các trách nhiệm đối ngoại, từng đảm nhiệm hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam, Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn trước năm 1975.

Với GHPGVN, ngài là một trong những vị giáo phẩm được thỉnh tham gia chứng minh cho Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, làm giới sư tại nhiều Đại giới đàn, viện chủ và Trưởng tông môn tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.HCM), Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh…

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tham gia tranh đấu trong Pháp nạn tại miền Nam năm 1963, là một trong những nhân chứng của sự kiện lịch sử Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 5 phút ngày 24-11-2026 (16-10-Bính Ngọ) tại tổ đình Vĩnh Nghiêm; trụ thế 98 tuổi, 74 hạ lạp.

Trưởng lão Hòa thượng được biết đến là bậc Tăng tài với năng lực đặc biệt về ngoại ngữ và kiến thức vững vàng

Theo chương trình tang lễ, sau nghi thức nhập kim quan và thọ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, lễ viếng chính thức diễn ra từ 17 giờ ngày 25-11-2026 đến 20 giờ ngày 28-11-2026 (17 đến 20-10-Bính Ngọ).

Lễ truy niệm vào lúc 7 giờ ngày 29-11-2026 (21-10-Bính Ngọ). Sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ tại Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, TP.Đồng Nai).

Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Lễ tang đến chư Tăng Ni, quý bạn đọc quan tâm.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp:

Lễ thọ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM). Lễ viếng chính thức từ 17 giờ ngày 25-11-2026 đến 20 giờ ngày 28-11-2026 (17 đến 20-10-Bính Ngọ)