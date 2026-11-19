Ngày 19/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh cho biết, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế tại các địa điểm dự kiến tổ chức lễ đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập từ Campuchia đưa về nước.

Sau khi hoàn tất các nghi thức đón nhận, hài cốt các liệt sĩ sẽ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng để tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Đây là hoạt động quan trọng trong công tác chuẩn bị tiếp nhận hài cốt liệt sĩ giữa đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027, nhằm bảo đảm các nghi thức được tổ chức trang nghiêm, chu đáo và đúng kế hoạch.

Đoàn khảo sát do Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo phương án dự kiến, 200 hài cốt liệt sĩ do hai Đội K71 và K73 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại Campuchia sẽ được bàn giao, tiếp nhận tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Sau khi hoàn tất các nghi thức đón nhận, hài cốt các liệt sĩ sẽ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng để tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Trong quá trình khảo sát, đoàn công tác tập trung rà soát các điều kiện phục vụ buổi lễ, phương án phối hợp giữa các lực lượng và công tác tổ chức tại những địa điểm liên quan.

Việc chuẩn bị được đặt ra với yêu cầu bảo đảm tính trang trọng, an toàn, thể hiện sự thành kính đối với những người đã anh dũng hy sinh.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp, phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai đầy đủ nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, công tác chuẩn bị phải được thực hiện chu đáo, thống nhất, tránh để xảy ra thiếu sót trong quá trình tổ chức.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các xã Tuyên Bình, Bình Hiệp và Vĩnh Hưng được yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giúp người dân nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động đón nhận hài cốt liệt sĩ, qua đó tạo điều kiện để cán bộ, nhân dân cùng tham gia tưởng niệm, tri ân.

Việc đón nhận và an táng 200 hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thông qua hoạt động này, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, góp phần giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và sự trân trọng những giá trị hòa bình cho các thế hệ hôm nay và mai sau.