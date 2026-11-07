Trang nghiêm lễ dâng y tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Lễ dâng y được tổ chức trang nghiêm trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X vào chiều 7/11.

Lễ dâng y là một hoạt động trong chương trình đại hội, hướng đến Đức Pháp chủ và chư vị Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là dịp để đại biểu bày tỏ sự kính trọng đối với các bậc giáo phẩm, những vị có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Giáo hội.

Đại biểu thành kính dâng y lên Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Những phẩm y được kính dâng mang ý nghĩa cúng dường, thể hiện tấm lòng tri ân và tinh thần hộ trì Tam bảo. Nghi lễ góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa Phật giáo, nhắc nhở Tăng Ni, Phật tử gìn giữ đạo hạnh, nuôi dưỡng lòng biết ơn và trách nhiệm với cộng đồng.

Nghi thức dâng y thể hiện lòng tôn kính đối với chư vị Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại hội được tổ chức sớm một năm nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngoài ra, truyền thống đoàn kết, hòa hợp của Phật giáo cần được các đại biểu phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp ý kiến xây dựng, đặt lợi ích của Đạo pháp và Giáo hội lên trên hết, làm việc dân chủ, công tâm, trách nhiệm.

Đại hội Phật giáo toàn quốc diễn ra từ ngày 5 - 7/11, gắn với Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X cũng đã thống nhất nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026–2031, tiếp tục suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Pháp chủ, suy cử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự; đồng thời thông qua 12 chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới.

Lễ dâng y góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa và truyền thống tri ân của Phật giáo Việt Nam

Chư tôn đức chứng minh nghi lễ dâng y tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Phẩm y kính dâng gửi gắm lòng biết ơn đối với các bậc giáo phẩm đã đóng góp cho sự phát triển của Giáo hội.

Nghi lễ dâng y là một hoạt động ý nghĩa trong chương trình Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.