Trang nghiêm lễ cầu siêu cho 18 liệt sĩ được quy tập tại xã Ia Boòng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) dự lễ cầu siêu. Ảnh: Phi Long

Hài cốt các liệt sĩ được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Quang cảnh lễ cầu siêu. Ảnh: Phi Long

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng tăng ni, phật tử cử hành nghi lễ cầu siêu, cầu nguyện cho anh linh 18 anh hùng liệt sĩ được siêu thoát, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng; đồng thời dâng hoa, dâng hương, thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của các liệt sĩ khi đã hiến trọn tuổi thanh xuân, xương máu trong các cuộc kháng chiến để đất nước có ngày hòa bình, thống nhất hôm nay.

Lễ cầu siêu là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.