Trang nghiêm lễ an táng 93 hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Vị Xuyên

Sáng 15/10, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Vĩnh Tuy và phường Bình Thuận về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, cùng các đại biểu dự lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đọc điếu văn tưởng niệm các liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Điếu văn nhấn mạnh, sự hy sinh của các liệt sĩ là mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình, quê hương và đất nước, đồng thời là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, những địa danh như “Lò vôi thế kỷ”, “Cối xay thịt”, “Ngã ba Cửa Tử” đã trở thành những dấu mốc khắc sâu trong lịch sử, nhắc nhớ về những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt và sự hy sinh anh dũng của biết bao cán bộ, chiến sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đọc điếu văn truy điệu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. (Ảnh: Tuấn Anh)

Theo nội dung điếu văn, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 9.000 đồng chí mang thương tật trở về. Những mất mát, hy sinh ấy mãi là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và chủ quyền quốc gia.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung triển khai các nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để bàn giao giám định ADN, đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm tìm kiếm tại các điểm cao, thung sâu, hang đá; bới từng gốc lau, lật từng khối đá, đào từng tấc đất, tát từng bát nước để tìm kiếm hài cốt đồng đội.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là một niềm xúc động, một hy vọng được thắp lên; mỗi người lính trở về là thêm một gia đình được an lòng, thêm một nghĩa tình đồng đội được nối liền sau bao năm cách trở. Vì vậy, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm cao hơn nữa, để không một người lính nào hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định quyết tâm tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, để không một người lính hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.

Lực lượng tiêu binh trang trọng đưa vòng hoa vào khu vực lễ viếng. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết; chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; đồng thời kiên trì tìm kiếm, quy tập, đưa những người con ưu tú còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân tiến hành tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Nghi thức an táng được tổ chức trang trọng, trong không khí thiêng liêng và xúc động. Các đại biểu, lực lượng tham gia buổi lễ thành kính tiễn biệt những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Các đại biểu cùng lực lượng quân đội tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về khu an táng. (Ảnh: Tuấn Anh)

Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, mà còn tiếp tục khẳng định trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các anh đã hy sinh, nhưng sự hy sinh ấy sẽ mãi được các thế hệ người Việt Nam ghi nhớ. Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh.

Việc tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ vì thế không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Các cựu chiến binh thắp nén hương tri ân những người đồng đội đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. (Ảnh: Tuấn Anh)