Trang nghiêm Lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM

Sáng 14/10, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Thành ủy, UBND TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP.HCM, các đơn vị lực lượng vũ trang, người dân tại TP.HCM.

Tại buổi lễ, các đại biểu kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Tại nghĩa trang, các lực lượng tiếp nhận hài cốt liệt sĩ từ các xe chuyên dụng, cẩn trọng di chuyển đến khu vực an táng.

Đội danh dự cùng các lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng vào vị trí, chuẩn bị cho nghi thức an táng. Lễ an táng diễn ra trong không khí thành kính, trang nghiêm.

Nghi thức thu lồng kính.

Chuẩn bị an táng các liệt sĩ.

Nghi lễ được thực hiện nghiêm trang, thành kính.

Những người con hy sinh vì đất nước, dân tộc đã trở về với đất mẹ.

Lớp lớp thế hệ sau dâng hương sau Lễ an táng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, dân tộc.