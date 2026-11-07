Trang nghiêm khóa lễ Tam bảo trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì khóa lễ

Quang lâm cử hành khóa lễ có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự , Trưởng ban Nghi lễ Trung ương; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương; cùng chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và đại biểu Tăng, Ni tham dự.

Trước Phật điện trang nghiêm, thanh tịnh, chư tôn đức đã thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, xưng tán, đảnh lễ Tam bảo, cầu nguyện cho Chánh pháp xương minh, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được thành công viên mãn.

Thành kính đảnh lễ Tam bảo

Sau khóa lễ cầu nguyện, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo và đại biểu kinh hành từ chánh điện đến hội trường giảng đường Minh Châu, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo chương trình vào lúc 7giờ 30, chính thức diễn ra phiên khai mạc Đại hội, với sự chứng minh của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN; cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban ngành đoàn thể Trung ương; Hội đồng Trị sự; Ban Trị sự các tỉnh, thành phố và địa phương sở tại.

Cung nghinh Đức Pháp chủ GHPGVN; chào đón lãnh đạo Đảng và Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội

Đây là lần đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại TP.HCM, sau 9 kỳ tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM là nơi tổ chức Đại hội cũng là địa điểm vừa tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 tại Việt Nam.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Các đại biểu tiến vào hội trường tham dự phiên khai mạc Đại hội