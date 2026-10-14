Trang nghiêm dòng người tiễn đưa 93 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Chiều 14/10, tại Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức lễ tiễn đưa 93 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, từ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Đợt này, lực lượng tìm kiếm, quy tập đã tìm thấy 93 hài cốt liệt sĩ, gồm 18 hài cốt liệt sĩ đơn và 6 mộ tập thể với 75 hài cốt liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính tưởng nhớ những người lính đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó, ngay từ sáng 14/10, hài cốt của 93 liệt sĩ được đặt trang trọng trong hòm kính, mỗi hài cốt có ghi rõ thông tin tọa độ và ngày tìm kiếm cụ thể.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp (ngoài cùng bên phải), Phó Đội trưởng Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã triển khai tìm kiếm tại 4 vùng dự án, gồm các xã Lao Chải, Minh Tân, Thanh Thủy và các khu vực liên quan. "Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã quy tập được 98 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 5 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính, được bàn giao cho địa phương và gia đình để tổ chức lễ truy điệu, an táng theo nguyện vọng của gia đình. Hiện nay, tại vị trí này, chúng tôi đang chuẩn bị các điều kiện để đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên", Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp nói.

Các thành viên của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phủ quốc kỳ và sắp xếp các hài cốt theo thứ tự ngay ngắn. Theo Thượng tá Tiệp, đến ngày 14/10 là ngày thứ 213/500 ngày thực hiện chiến dịch. Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đang chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng ngày, từng phút; đồng thời tận dụng thời tiết mùa khô để tiếp tục tìm kiếm tại tất cả các vị trí có thông tin do cựu chiến binh cung cấp và từ hồ sơ các trận đánh để lại.

Cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 153, Sư đoàn 356 tiễn đưa đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Trịnh Xuân Hùng là người trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 5 đánh trận ngày 12/7/1984.

Cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng không khỏi xúc động khi gặp lại đồng đội.

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, chính quyền địa phương và các thành viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại lễ tiễn đưa 93 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Trang nghiêm nghi lễ tiễn đưa các liệt sĩ.

Hài cốt các liệt sĩ được di chuyển lên xe để đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Lực lượng chức năng cẩn thận đưa hài cốt liệt sĩ lên các xe chuẩn bị di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Sau nghi thức dâng hương, mặc niệm và tiễn biệt, các hài cốt liệt sĩ lần lượt được đưa lên xe, bắt đầu hành trình về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ đi qua quảng trường 26/3, trung tâm phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 15/10, chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo Nhân dân. Buổi lễ nhằm tri ân các liệt sĩ, nhắc nhớ thế hệ trẻ về sự hy sinh cao cả của những người đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1 theo Quốc lộ 2, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ tiếp tục hành trình trong sự đón chào trang nghiêm của nhân dân. Dọc hai bên đường, người dân, đoàn thanh niên, các em học sinh cầm cờ Tổ quốc đứng lặng, hướng về đoàn xe với sự tri ân thành kính tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ.

Đúng 15h50 đoàn xe về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của những người con đã anh dũng hy sinh bảo vệ biên cương Tổ quốc. Hôm nay, nơi đây đón thêm 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang

Đằng sau mỗi hài cốt được tìm thấy là hành trình gian nan của những người lính làm nhiệm vụ, là sự kiên trì giữa núi rừng hiểm trở và niềm hy vọng chưa bao giờ tắt của những gia đình liệt sĩ. Có những người đã xác định được danh tính, nhưng cũng còn những người chưa thể gọi tên. Dẫu vậy, các anh vẫn luôn được Tổ quốc ghi công, được nhân dân tưởng nhớ.