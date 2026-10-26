Trang Moon: 'Tôi chủ động xin đạo diễn cho vai Tươi nói giọng Thanh Hóa'

Từng ghi dấu ấn qua các bộ phim "Khi đàn ông góa vợ bật khóc", "Sống chung với mẹ chồng", "Thương ngày nắng về", diễn viên Trang Moon có khoảng thời gian ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ để chăm lo cho gia đình và tập trung học tập. Mới đây, nữ diễn viên tái xuất với vai Tươi trong "Căn nhà không mái che", nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng.

Trò chuyện với PV Tri thức & Cuộc sống, Trang Moon hé lộ những câu chuyện thú vị phía sau nhân vật Tươi, đồng thời trải lòng về quãng thời gian ít xuất hiện trên màn ảnh và những trăn trở khi theo đuổi đam mê diễn xuất sau khi lập gia đình, sinh con.

- Sau khi tham gia hai bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" và "Khi đàn ông góa vợ bật khóc", chị có một khoảng thời gian khá dài ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Điều gì khiến chị không còn tham gia nhiều dự án phim truyền hình như trước?

Thực ra, trong khoảng thời gian đó tôi vẫn tham gia một số dự án phim truyền hình, nhưng chủ yếu đảm nhận những vai phụ nên không được khán giả chú ý nhiều. Bên cạnh đó, tôi cũng có sự thay đổi trong định hướng của bản thân, muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập và trau dồi kiến thức.

Đôi khi, tôi tự đặt câu hỏi rằng nếu một ngày nào đó không còn ai mời mình đóng phim nữa thì bản thân sẽ làm gì, sẽ lựa chọn công việc nào để tiếp tục phát triển và ổn định cuộc sống. Bởi vậy, tôi nghĩ mình cần chủ động chuẩn bị cho tương lai thay vì chỉ chờ đợi những cơ hội diễn xuất. Trong những năm vừa qua, tôi dành khá nhiều thời gian để học tập, bổ sung kiến thức và không để bản thân bị tụt lại phía sau.

Mới đây, tôi cũng vừa nhận được bằng thạc sĩ tại Trường Đại học Thương mại. Với tôi, việc tiếp tục học không có nghĩa là từ bỏ diễn xuất, mà đơn giản là muốn bản thân có thêm kiến thức, có thêm những lựa chọn trong cuộc sống. Dù sau này có tiếp tục hoạt động nghệ thuật hay theo đuổi công việc nào khác, tôi vẫn mong mình có sự chuẩn bị tốt nhất.

- Sau quãng thời gian ít xuất hiện trên màn ảnh, cơ duyên nào đã đưa chị trở lại với phim truyền hình qua "Căn nhà không mái che"? Điều gì khiến chị quyết định nhận lời tham gia dự án lần này?

Trước khi tham gia "Căn nhà không mái che", tôi từng góp mặt trong dự án "Thương ngày nắng về" của đạo diễn Bùi Tiến Huy. Sau bộ phim đó, tôi tạm nghỉ một thời gian để sinh em bé đầu tiên. Hơn một năm sau, anh Huy tiếp tục ngỏ lời mời tôi tham gia một dự án mới, nhưng đúng thời điểm đó tôi lại mang bầu em bé thứ hai nên không thể nhận lời. Thành ra, dù vẫn rất yêu thích công việc diễn xuất và mong muốn được trở lại phim trường, tôi liên tiếp phải lỡ hẹn với những cơ hội làm nghề vì chuyện sinh con và chăm sóc gia đình.

Đến đầu hè năm nay, anh Huy lại liên hệ và mời tôi tham gia "Căn nhà không mái che" với vai Tươi. Lần này, tôi đã có thể sắp xếp để trở lại với phim truyền hình sau khoảng thời gian dành phần lớn sự quan tâm cho cuộc sống riêng. Với tôi, đây là một cơ hội rất đáng trân trọng, bởi sau những lần không thể tham gia dự án, cuối cùng tôi cũng có dịp được trở lại phim trường, gặp gỡ các anh chị đồng nghiệp và tiếp tục làm công việc mà mình yêu thích.

- Sau khi "Căn nhà không mái che" lên sóng, nhiều khán giả dành lời khen cho khả năng nhả thoại địa phương tự nhiên của chị. Chị có bất ngờ trước sự chú ý này không? Đặc biệt, việc đưa giọng Thanh Hóa vào vai Tươi là yêu cầu từ kịch bản, định hướng của đạo diễn hay do chính chị đề xuất?

Trong "Căn nhà không mái che", tôi sử dụng giọng địa phương của mình vì quê tôi ở Thanh Hóa. Tuy nhiên, thực tế chất giọng ở khu vực tôi sinh sống cũng không nặng như trên phim đâu. Để tạo nét đặc trưng hơn cho nhân vật, tôi có điều chỉnh cách phát âm, kết hợp thêm một chút chất giọng của những khu vực lân cận quê mình.

Tôi nhận thấy hiện nay có khá nhiều diễn viên trẻ cũng như các bộ phim truyền hình sử dụng giọng nói vùng miền để tạo sự đa dạng, thay vì tất cả nhân vật đều nói giọng phổ thông. Tôi nghĩ mỗi vùng miền đều có những nét đặc trưng riêng trong cách nói chuyện và ngữ điệu, nên nếu sử dụng phù hợp thì cũng là một cách thú vị để tạo màu sắc cho nhân vật.

Ngay trong ngày đầu tiên đi quay, tôi đã chủ động xin phép đạo diễn và ê-kíp cho mình được sử dụng giọng quê khi thể hiện vai Tươi. Lúc ấy, các anh cũng khá cởi mở, bảo tôi cứ thử xem như thế nào. Sau khi tôi tập thoại bằng giọng Thanh Hóa, mọi người nghe và cảm thấy phù hợp nên đồng ý để tôi tiếp tục sử dụng chất giọng ấy trong phim. Vậy là từ đó có một cô Tươi nói giọng quê như khán giả đang thấy trên màn ảnh. Tôi cũng rất vui khi nét đặc trưng này của nhân vật được nhiều người chú ý và yêu thích.

- Nhân vật Tươi trong "Căn nhà không mái che" có nét nhí nhảnh, vô tư, khá gần với hình ảnh Trang Moon ngoài đời. Khi tiếp cận vai diễn, chị cảm nhận về nhân vật này như thế nào? Giữa chị và Tươi có những điểm tương đồng gì?

Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã dành thời gian tìm hiểu và hình dung về nhân vật của mình. Tươi là một cô gái khoảng 26 tuổi, chưa lập gia đình và có tính cách khá đặc biệt. Trong bối cảnh vùng quê năm 2009, nhiều cô gái mới 19-20 tuổi đã lấy chồng, sinh con, ổn định cuộc sống, trong khi Tươi vẫn độc thân và có phần ngây ngô, khác biệt so với những người xung quanh.

Bởi vậy, tôi hình dung nhân vật này phải có một tạo hình khá lòe loẹt, hơi "mát mát" một chút để thể hiện được nét tính cách riêng. Tuy vẻ ngoài và cách hành xử có phần tưng tửng, Tươi thực chất lại là cô gái rất ngây thơ, đặc biệt chung thủy trong tình yêu. Cô ấy chỉ yêu một mình anh Toản và yêu đến mức gần như mất lý trí. Chính sự ngây ngô, thiếu suy nghĩ thấu đáo đó cũng khiến Tươi gặp phải những biến cố do bản thân gây ra.

Thực ra, dạng vai có tính cách hài hước, hơi khác người như Tươi không quá xa lạ với tôi, bởi trước đây tôi cũng từng có cơ hội thể hiện những nhân vật tương tự. Một phần nữa, tính cách của Tươi cũng khá gần với con người tôi ngoài đời nên việc nhập vai không gặp quá nhiều khó khăn.

Nếu hỏi điểm tương đồng giữa hai người thì có lẽ chính là sự "man mát" trong tính cách và cả sở thích mê trai đẹp nữa (cười). Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng nhất khi nhận vai lại là chuyện đã khá lâu mình mới trở lại đóng phim. Tôi sợ bản thân không thể nhanh chóng bắt nhịp với các anh chị trong đoàn, nhất là sau khoảng thời gian ít tham gia các dự án truyền hình. Đó mới là thử thách lớn nhất đối với tôi trong lần trở lại này.

- Sau lần trở lại này, chị có mong muốn tiếp tục theo đuổi diễn xuất một cách nghiêm túc và lâu dài không, hay vẫn ưu tiên công việc kinh doanh tự do như trước? Khi đã là mẹ của hai con nhỏ, chị dự định cân bằng giữa công việc và gia đình như thế nào?

Thật lòng mà nói, diễn xuất vẫn luôn là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Dù đã có khoảng thời gian không thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, tình yêu dành cho công việc này vẫn luôn ở đó. Tuy nhiên, khi đã lập gia đình và có con, tôi nghĩ bản thân không thể chỉ sống với đam mê mà còn phải nhìn vào những điều thực tế.

Trước đây, khi chưa có nhiều trách nhiệm, mình có thể dành phần lớn thời gian cho công việc, nhưng hiện tại mọi quyết định đều cần cân nhắc đến gia đình và các con. Bản thân tôi là người luôn đặt gia đình, con cái lên trên tất cả những ưu tiên khác, nên điều mong muốn nhất lúc này là có thể cân bằng giữa việc được làm nghề và chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình.

Hiện tại, hai bé nhà tôi vẫn còn khá nhỏ nên việc sắp xếp thời gian đi đóng phim cũng có những hạn chế nhất định. Có lẽ ở thời điểm này, tôi chỉ có thể tham gia những vai diễn ngắn hoặc các dự án có bối cảnh quay gần nhà, để sau một ngày làm việc vẫn có thể trở về với các con.

Tôi rất muốn tiếp tục gắn bó với phim truyền hình nếu có những cơ hội phù hợp, nhưng nếu phải đi quay xa nhà trong thời gian dài thì chắc chắn tôi sẽ cần cân nhắc nhiều hơn.

Bên cạnh diễn xuất, tôi cũng muốn duy trì công việc kinh doanh tự do để có thêm nguồn thu nhập, trang trải cho cuộc sống gia đình. Tôi nghĩ đam mê nghệ thuật và sự ổn định trong cuộc sống không nhất thiết phải loại trừ nhau. Nếu có thể sắp xếp để cả hai cùng song hành, vừa được làm công việc mình yêu thích, vừa có thời gian chăm sóc gia đình thì đó là điều tốt nhất đối với tôi lúc này.

- Hiện "Căn nhà không mái che" mới lên sóng những tập đầu và câu chuyện của các nhân vật vẫn đang dần được mở ra. Chị có thể bật mí đôi chút về hành trình tiếp theo của Tươi? Liệu cô gái ngây ngô, hết lòng theo đuổi anh Toản có tiếp tục mang đến những tình huống bất ngờ cho khán giả?

"Căn nhà không mái che" là bộ phim tâm lý tình cảm gia đình, xoay quanh cuộc sống nhiều sóng gió của một người phụ nữ phải một mình vất vả nuôi con, giống như căn nhà thiếu đi mái che trước những giông bão cuộc đời. Bên cạnh những câu chuyện nhiều cảm xúc và biến cố của các nhân vật, Tươi xuất hiện như một điểm nhấn vui vẻ, nhí nhảnh, mang đến những tình huống hài hước, giúp không khí bộ phim trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài vô tư, có phần ngây ngô ấy, Tươi lại là cô gái rất chung thủy và hết lòng trong tình yêu. Cô ấy dành tình cảm đặc biệt cho anh Toản lái xe, thậm chí có những lúc yêu đến mức đánh mất lý trí. Chính sự si tình và tính cách có phần bồng bột ấy sẽ đẩy Tươi vào không ít tình huống trớ trêu, khiến câu chuyện của nhân vật có những diễn biến mà khán giả khó ngờ tới.

Còn Tươi sẽ làm gì để theo đuổi tình yêu của mình, những lựa chọn ấy sẽ dẫn cô đến đâu thì tôi xin phép giữ bí mật một chút. Hy vọng khán giả sẽ tiếp tục theo dõi "Căn nhà không mái che" để cùng khám phá hành trình của Tươi và xem liệu cô gái ngây ngô này có tìm được hạnh phúc mà mình mong muốn hay không.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ!