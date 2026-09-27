Trăng đoàn viên - Kết nối trái tim - Lan tỏa yêu thương nơi biên giới A Lưới

Chương trình “Trăng đoàn viên – Kết nối trái tim năm 2026” được tổ chức trong ngày 26/9/2026 tại Điểm trường Tiểu học Hồng Thủy, thôn Pâr Ay, xã A Lưới 1, Tp. Huế.

Ngày 26/9/2026, Đoàn Trường Du lịch - Đại học Huế đã phối hợp cùng Ban Thanh niên Công an Thành phố Huế; Chi đoàn Tòa án nhân dân Thành phố Huế; Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân; Tạp chí Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam cùng đại diện địa phương, nhà trường; Câu lạc bộ Giọt Hồng; các đơn vị phối hợp và nhà tài trợ chung tay mang yêu thương đến trẻ em tại Điểm trường Tiểu học Hồng Thủy, thôn Pâr Ay, khu vực biên giới xã A Lưới 1, thành phố Huế. Đây là sự kiện mang đầy ý nghĩa nhân văn, không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Tết Trung thu, chương trình “Trăng đoàn viên - Kết nối trái tim năm 2026” còn là hành trình kết nối những tấm lòng vì cộng đồng.

Chung tay vì trẻ em vùng biên giới

Chương trình “Trăng đoàn viên - Kết nối trái tim năm 2026” được tổ chức trong ngày 26/9/2026 tại Điểm trường Tiểu học Hồng Thủy - Đây là một điểm trường lẻ thuộc thôn Pâr Ay, khu vực biên giới xã A Lưới 1, Tp. Huế.

Hoạt động hướng đến phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và tương thân tương ái vì cộng đồng; đồng thời góp phần mang hơi ấm và tình yêu thương đến với trẻ em vùng biên giới A Lưới (Tp. Huế) có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung thu 2026.

Chương trình là sự chung tay đồng hành của nhiều đơn vị...

Chương trình là sự chung tay đồng hành của nhiều đơn vị...

Điểm đặc biệt của chương trình là sự chung tay đồng hành của nhiều đơn vị: Đoàn Trường Du lịch – Đại học Huế cùng Ban Thanh niên Công an Thành phố Huế; Chi đoàn Tòa án nhân dân Thành phố Huế; Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân; Tạp chí Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam; đại diện địa phương, nhà trường, Câu lạc bộ Giọt Hồng cùng các đơn vị phối hợp và nhà tài trợ.

Sự chung tay ấy tạo nên một không gian sẻ chia, nơi tinh thần trách nhiệm xã hội được chuyển hóa thành những hành động cụ thể hướng về trẻ em vùng biên giới.

Chương trình có sự tham gia của 160 em học sinh tại Điểm trường Tiểu học Hồng Thủy và các thôn lân cận cùng 30 thành viên Câu lạc bộ Giọt Hồng và đại diện các đơn vị phối hợp.

Tết Trung thu - Trao thêm niềm tin

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh sẽ được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và trải nghiệm. Những trò chơi teambuilding tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; các tiết mục văn nghệ có sự tham gia của sinh viên Trường Du lịch - ĐH Huế, đoàn viên xã A Lưới 1 và chính các em học sinh góp phần tạo nên không khí đoàn kết, gần gũi.

Tất cả các em học sinh đều được nhận được những phần quà Tết Trung thu

Tất cả các em học sinh đều được nhận được những phần quà Tết Trung thu

Tất cả các em học sinh đều được nhận được những phần quà Tết Trung thu

Tất cả các em học sinh đều được nhận được những phần quà Tết Trung thu

Đặc biệt, tất cả các em học sinh có mặt đều được nhận được những phần quà gồm bánh Trung thu, đèn ông sao, bánh kẹo và sữa. Trong đó, 10 em có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích tốt trong học tập được nhận thêm dụng cụ học tập để động viên, khích lệ tinh thần học tập.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận thêm dụng cụ học tập...

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận thêm dụng cụ học tập...

Với các em nhỏ, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở những phần quà. Đó còn là niềm vui được vui chơi cùng bạn bè, được đón Trung thu trong không khí ấm áp và cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng.

Mỗi chiếc đèn ông sao, mỗi chiếc bánh Trung thu hay phần quà học tập được trao đi đều gửi gắm một thông điệp giản dị: không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình xây dựng một cộng đồng nhân ái và sẻ chia.

Lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, vun đắp phát triển bền vững

“Trăng đoàn viên - Kết nối trái tim” được xây dựng theo hướng cụ thể, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Các đơn vị tham gia phối hợp trong quá trình chuẩn bị, tổ chức để chương trình phù hợp với tình hình thực tế và đạt hiệu quả thiết thực.

Từ giảng đường đại học đến lực lượng Công an, Tòa án, Biên phòng, Báo chí, Nhà trường và Cộng đồng địa phương, những con người ở những lĩnh vực khác nhau cùng gặp nhau ở một điểm chung: dành sự quan tâm cho trẻ em và đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của tinh thần tương thân tương ái. Khi mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cùng góp một phần công sức, nguồn lực và tình cảm, những điều tưởng như nhỏ bé có thể tạo thành sức mạnh lớn hơn, mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

... từ những niềm vui bé nhỏ sẽ tạo thành sức mạnh lớn hơn, mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Đối với tuổi trẻ, những hoạt động như vậy còn là cơ hội để rèn luyện trách nhiệm xã hội, nuôi dưỡng lòng nhân ái và biến tinh thần tình nguyện thành hành động cụ thể. Đối với cộng đồng, đó là cách cùng nhau chăm lo cho thế hệ tương lai từ những điều thiết thực nhất.

Phát triển bền vững không chỉ được đo bằng những thành quả kinh tế, mà còn được vun đắp từ chất lượng cuộc sống, cơ hội học tập, sự gắn kết và tình người. Khi trẻ em được quan tâm, khi những hoàn cảnh khó khăn nhận được sự sẻ chia và khi các đơn vị trong xã hội cùng chung tay, nền tảng của một cộng đồng phát triển hài hòa, nhân văn và bền vững sẽ ngày càng được củng cố.

Từ vùng biên giới xã A Lưới 1 (Tp. Huế), ánh trăng Trung thu không chỉ soi sáng niềm vui tuổi thơ, mà còn thắp lên những ngọn lửa yêu thương. Đó là những giá trị cần được tiếp tục lan tỏa để tinh thần tương thân tương ái trở thành nguồn lực bền vững trong hành trình xây dựng cộng đồng ngày càng nhân văn, trách nhiệm và phát triển./.

Một số hình ảnh ghi nhận được