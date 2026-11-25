Huy động ứng trực 100% quân số với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Là địa bàn lõi tập trung đông dân cư, các trường đại học, bệnh viện, các tuyến đường huyết mạch như Giải Phóng, Minh Khai, Đại Cồ Việt, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn Công an phường được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được triển khai với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, không để phát sinh các tình huống bị động, bất ngờ.

Thiếu tá Hà Xuân Tùng, Phó Trưởng Công an phường trực tiếp quán triệt cho cán bộ chiến sĩ nhiệm vụ, địa bàn, tuyến đường và các khu vực cần tập trung kiểm soát.

21h đêm 24/11, đường phố đã trở nên thưa vắng. Tuy nhiên tại trụ sở Công an phường Bạch Mai, ánh đèn sáng vẫn hắt ra từ phòng trực ban. Một tổ tuần tra gồm lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm và cảnh sát khu vực đang chuẩn bị lên đường. Thiếu tá Hà Xuân Tùng, Phó Trưởng Công an phường trực tiếp quán triệt cho cán bộ chiến sĩ nhiệm vụ, địa bàn, tuyến đường và các khu vực cần tập trung kiểm soát. Công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quân số, phương tiện, trang thiết bị và yêu cầu an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường cho biết: Xác định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đơn vị đã huy động 100% quân số cán bộ, chiến sĩ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT trước, trong và sau thời gian diễn ra sự kiện như trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy... với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đặc biệt trong các tối 22, 23 và 24/11, dự báo vào buổi tối và đêm khuya, các đối tượng quá khích có thể lợi dụng gây rối trật tự công cộng, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, trộm cắp và các hành vi vi phạm pháp luật khác…, các tổ tuần tra vũ trang của Công an phường được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, tổ chức tuần tra lưu động kết hợp kiểm soát tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm như Minh Khai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Giải Phóng, Đại La, Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Kim Ngưu; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, phòng ngừa tội phạm, giải quyết các tụ điểm phức tạp về ANTT. Tập trung kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động quá giờ quy định, phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, có biểu hiện đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng. Ca tuần tra được duy trì liên tục, xuyên đêm đến 6h sáng.

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, Công an phường tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; kiên quyết đấu tranh với các hành vi gây rối trật tự công cộng, các hoạt động vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Đồng thời, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy...

Nâng cao tính răn đe và phòng ngừa từ sớm, từ xa

23h đêm, bất chấp những cơn mưa phùn và cái lạnh thấu xương của mùa đông, tổ tuần tra tiếp tục di chuyển qua các phố Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Bạch Mai… Từng nhóm thanh thiếu niên tụ tập được giải tán. Các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn được kiểm tra kỹ người và phương tiện. Trên từng tuyến phố, ánh đèn từ những chiếc xe tuần tra cùng sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ Công an phường góp phần tạo nên thế chủ động trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Một cán bộ trong tổ tuần tra chia sẻ thêm: Khung giờ đêm khuya và rạng sáng luôn được xác định là thời điểm cần tăng cường kiểm soát. Đây là khoảng thời gian các đối tượng có thể lợi dụng sự sơ hở trong quản lý địa bàn, sự vắng vẻ của đường phố để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bởi vậy, việc duy trì tuần tra thường xuyên không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là nâng cao tính răn đe và phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Là một tiểu thương bán hàng ăn đêm trên phố Bạch Mai, chị Nguyễn Thị Hà cho biết: Đêm nào tôi cũng bắt gặp các chiến sĩ Công an phường tuần tra, dù mưa rét hay lễ Tết. Chính sự có mặt của các chiến sĩ đã giúp đường phố bình yên hơn, tội phạm cũng "dè chừng" hơn và những người làm việc về đêm như chúng tôi không cảm thấy đơn độc.

Công an phường giải tán các đám đông tụ tập

Tổ tuần tra kiểm tra người và phương tiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn

Bình yên không tự nhiên mà có. Phía sau sự bình yên ấy là hàng nghìn giờ tuần tra của các cán bộ chiến sĩ “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, đó là phương châm và cũng là mệnh lệnh trái tim của cán bộ chiến sĩ Công an phường Bạch Mai.

Dù mưa rét hay lễ Tết, cán bộ chiến sĩ luôn tuần tra xuyên đêm.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết liệt, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bạch Mai đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bảo đảm an toàn tuyệt đối Ngày văn hóa Việt Nam trên địa bàn, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, góp phần xây dựng địa bàn bình yên, phát triển.