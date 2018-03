Trắng đêm truy bắt nhóm bắn chết người ở Kon Tum

Như chúng tôi đã thông tin, sau khi dùng súng bắn chết người tại một bàn đánh bi-a tại TP Kon Tum, nhóm nghi can gây án bỏ chạy về đến Quảng Ngãi thì bị lực lượng CA phát hiện, chặn bắt. Các đối tượng đã bỏ lại ô-tô, chạy trốn vào rừng. Cho đến 10 giờ ngày 28-3, lực lượng CA tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã bắt được 3 nghi can đang trốn trong rừng thuộc địa bàn xã Sơn Ba, H. Sơn Hà, Quảng Ngãi.

Ô-tô của các đối tượng bỏ lại bên bìa rừng...

Trước đó, 11 giờ ngày 27-3, anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi, trú Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cùng bạn là anh Lê Văn Xuân (36 tuổi, cùng trú Thanh Chương) đang đánh bi-a tại quán Khải Sơn (số 72-Lê Quý Đôn, TP Kon Tum) thì bị một số đối tượng lạ mặt xông vào quán dùng súng mang theo bắn nhiều phát, khiến anh Cương tử vong trước cửa quán và anh Xuân bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi nhận được tin báo, CA tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành truy xét đối tượng gây án, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua điều tra ban đầu, các nhân chứng nghe có 4 tiếng súng nổ, cơ quan CA cũng tìm thấy 3 vỏ đạn trước cửa quán bi-a và 1 vỏ đạn ngoài đường. Sau khi gây án, một số nghi can điều khiển phương tiện là ô-tô BKS 81C-116.91 bỏ trốn khỏi tỉnh Kon Tum theo QL24. Khi vừa qua đèo Vi Ô Lắc đến địa phận Quảng Ngãi thì nhóm nghi can bị lực lượng CAH Sơn Hà và CAH Ba Tơ chốt chặn. Lúc này ô-tô chạy qua đường Sơn Hà thì bị lực lượng CA chặn lại. Các đối tượng tiếp tục quay đầu chạy nên lực lượng CAH Sơn Hà tổ chức truy bắt. Các đối tượng trên bỏ lại 3 khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn và 1 quả lựu đạn. Tiếp đó, các đối tượng bỏ lại ô-tô chạy bộ trốn vào rừng. Ngay sau đó, CAH Sơn Hà và CAH Ba Tơ khẩn trương tổ chức lực lượng bao vây truy bắt nhóm đối tượng trên. Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Đức Hợp, H. Kim Động, Hưng Yên) đi trong nhóm đã bị bắt giữ ngay sau đó. 2 đối tượng khác tiếp tục trốn vào núi ở khu vực xã Sơn Ba, H. Sơn Hà. Không để các đối tượng trốn thoát, hơn 100 CBCS CA 2 huyện Ba Tơ, Sơn Hà được huy động, cùng CAX, xã đội tham gia bao vây, truy bắt.

Lực lượng CA đã thức trắng đêm, chốt chặn khắp các lối ra vào khu vực núi. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát cơ động triển khai chó nghiệp vụ truy lùng, tiến sâu vào núi truy tìm các nghi phạm. H. Sơn Hà cũng đã ra văn bản, thông báo chính quyền, CA, cơ quan quân sự các xã, thị trấn trong khu vực lân cận phải tổ chức chốt chặn liên tục, khắp nơi. Đồng thời, thông báo đến người dân địa phương biết thông tin để trình báo cho CQĐT nếu phát hiện người lạ khả nghi có mặt ở làng hoặc khu vực núi rừng này. Cho đến khoảng 10 giờ ngày 28-3, lực lượng CA đã bắt 2 đối tượng còn lại là Trần Ngọc Chung và một đối tượng tên Nhất.

...và 3 đối tượng bị bắt.

Bà Đinh Thị Thanh Hường - Chủ tịch UBND H. Sơn Hà cho biết, huyện đã quyết định thưởng cho lực lượng truy bắt 15 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc, nhanh chóng bắt được các nghi can xả súng bắn chết người ở Kon Tum khi đang lẩn trốn ở vùng núi trên địa bàn huyện. Theo bà Hường, bà có mặt tại hiện trường ngay trong đêm để động viên tinh thần lực lượng CA và rất cảm phục tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ CA. “Trời tối mịt nhưng tất cả lực lượng vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm rất lớn. Không chỉ chốt chặn, truy tìm trong núi, lực lượng CA còn xuống từng thôn, làng trong khu vực để bảo vệ an toàn cho người dân” - bà Hường nói. Bà Hường cũng cho biết, phần thưởng này là rất xứng đáng với những nỗ lực và nhanh chóng truy tìm ra các nghi can cực kỳ nguy hiểm. “Tôi thấy sự căng thẳng, lo lắng của toàn bộ ban chuyên án trong đêm và cả trong sáng hôm nay. Phần thưởng nhỏ này, chúng tôi hy vọng sẽ khích lệ tinh thần để lực lượng CA tiếp tục góp sức đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho người dân” - bà Hường chia sẻ.

Các nghi can vụ xả súng bắn chết người ở Kon Tum đã được CAH Sơn Hà bàn giao CA tỉnh Kon Tum dẫn giải về Kon Tum để tiếp tục phục vụ công tác điều tra. Được biết, vụ dùng súng bắn chết người xuất phát từ giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn. Nạn nhân bị bắn chết là giới buôn gỗ.

T.SỰ