Trắng đêm truy bắt 3 phạm nhân đặc biệt nguy hiểm trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa

Đêm 25/10, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn ráo riết truy bắt 3 phạm nhân còn lại trốn khỏi Trại giam A2, gồm Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy và Lữ Văn Toàn.

Lực lượng chức năng ra hiệu phương tiện ô tô con dừng lại để kiểm tra.

Theo lực lượng chức năng, để tăng cường kiểm tra, truy bắt 3 phạm nhân trốn khỏi trại giam A2, trong bán kính khoảng 5 km quanh trại giam này, cơ quan chức năng đã lập 8 chốt kiểm tra và 2 tổ tuần tra lưu động đi tuần tra khắp các tuyến đường từ Diên Lâm đến Khánh Vĩnh với tổng cộng hàng trăm người tham gia bao gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Trật tự, Dân quân tự vệ... Mỗi đêm, tổ tuần tra lưu động sẽ chia ca và đi tuần 2 lần để kiểm tra, rà soát tình hình khắp các con đường, làng xóm nhà dân và kịp thời phát hiện, tiếp nhận thông tin từ người dân cung cấp.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thùng xe tải sau khi phương tiện này dừng lại theo hiệu lệnh.

Tại các chốt kiểm tra này, lượng lượng chức năng bố trí nhiều người kiểm tra, rà soát các phương tiện: ô tô con, xe tải và cả xe máy (qua 21h) để truy bắt các phạm nhân trên.

Lực lượng chức năng cùng chủ xe kiểm tra cốp xe khi phương tiện dừng lại tại chốt kiểm tra. Theo lực lượng chức năng, nếu các chủ xe không để ý, các phạm nhân có thể chui vào cốp xe để trốn vì vậy phải kiểm tra thật kỹ.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh (ở xã Diên Lâm), những ngày qua gia đình bà rất lo sợ khi nghe tin các phạm nhân trốn khỏi trại giam và vẫn chưa bị bắt. "Cứ chiều tối là chúng tôi đóng cửa lại, không ai ra ngoài. Con cái đi học về trễ thì cha mẹ đi đón về. Chúng tôi lo và mong cơ quan chức năng sớm bắt được những phạm nhân kia để bà con yên tâm sinh sống", bà Thanh nói.

Lực lượng chức năng thức trắng đêm để làm việc.

Ghi nhận tại chốt kiểm tra ở chân đèo Khánh Lê, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ túc trực ngày đêm tuần tra, kiểm soát các phương tiện qua lại nơi đây. Dù thời gian túc trực thường xuyên nhưng nhiều người vẫn cố gắng bám trụ để sớm truy bắt được các phạm nhân.

Tại chốt kiểm tra thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, nơi đây các phương tiện ô tô qua lại ít nhưng lực lượng chức năng vẫn túc trực 24/24 kiểm tra và nhắc nhở bà con. Qua 21h, tại đây lực lượng chức năng yêu cầu thêm các phương tiện xe máy dừng lại để kiểm tra.

Đây cũng là chốt kiểm tra đã bắt được phạm nhân Lê Văn Cường khi đối tượng đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua quốc lộ 27C theo hướng Nha Trang – Đà Lạt. Qua kiểm tra phương tiện và hỏi thăm việc đưa đón khách trên quãng đường, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, khống chế Lê Văn Cường khi y cố tỏ ra bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra để qua mặt lực lượng chức năng.

Tại chân đèo Khánh Lê, lực lượng chức năng có mặt với quân số đông đảo để kịp thời kiểm tra các phương tiện qua lại giữa Nha Trang và Đà Lạt. Đây là nơi có rất nhiều xe qua lại.

Theo lực lượng chức năng tại các chốt kiểm tra, người dân địa phương cần cảnh giác cao độ và nhanh chóng thông tin cho lực lượng chức năng nếu phát hiện người lạ, có dấu hiệu khả nghi để cơ quan chức năng kịp thời có mặt, truy bắt các đối tượng sớm nhất có thể.

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường và kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng mời các phương tiện di chuyển tiếp và chú ý giữ an toàn.

Để hỗ trợ công tác truy tìm, cơ quan công an cũng công bố đặc điểm nhận dạng của 3 phạm nhân đang bỏ trốn.

Cụ thể, phạm nhân Hồ Văn Tình cao khoảng 1,68 m, dáng người gầy, da trắng; có hình xăm hoa văn kín từ khuỷu tay đến vai, từ cổ chân đến đầu gối và kín vùng ngực.

Lực lượng chức năng kiểm tra thùng xe tải.

Phạm nhânLữ Văn Toàn có dáng người gầy, da trắng tái, không có hình xăm. Đối tượng có tiền sử gãy chân phải, với vết khâu tạo thành sẹo lồi kéo dài qua đầu gối, nằm ở mặt trong chân.

Kiểm tra thùng xe khách.

Phạm nhân Võ Hoàng Duy cao khoảng 1,75 m, dáng người gầy, da trắng; có hình xăm ở mí mắt, hoa văn dạng xoáy phía sau cổ, hai cánh tay xăm kín từ cổ tay đến nách và hai chân có hình xăm hoa văn kéo dài từ cổ chân đến đùi.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách khi phương tiện dừng lại theo hiệu lệnh.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1 thuộc Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Lực lượng tuần tra lưu động di chuyển xuyên suốt khắp các con đường quanh Trại giam A2 trong bán kính 5km.

Sau vụ việc, Trại giam A2 thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả bốn phạm nhân.