Trăng chỉ tròn khi mọi trẻ em đều hạnh phúc

Thể thao và Văn hóa · Longform

Trung thu không chỉ là đêm hội của ánh trăng, đèn lồng và tiếng trống múa lân, mà còn gửi gắm trách nhiệm của người lớn đối với tuổi thơ. Thông điệp trong thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: mọi trẻ em đều xứng đáng được yêu thương, che chở và nuôi dưỡng ước mơ.

Trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt, Trung thu là tiếng trống múa lân rộn ràng đầu ngõ, là chiếc đèn ông sao lung linh, mâm cỗ dưới ánh trăng và vòng tay sum họp của gia đình. Những niềm vui tưởng như rất đỗi bình dị ấy lại có sức sống bền bỉ, trở thành một phần của ký ức văn hóa và tâm hồn dân tộc.

Nguồn gốc Tết Trung thu đến nay vẫn còn nhiều cách lý giải. Những câu chuyện về vua Đường Minh Hoàng lên cung trăng, tục treo đèn, rước đèn hay những khảo cứu về đời sống nông nghiệp cổ truyền đều góp phần tạo nên một không gian văn hóa phong phú. Nhưng vượt lên trên những điển tích và lớp trầm tích lịch sử, Trung thu khi đi vào đời sống Việt Nam đã mang một ý nghĩa gần gũi: đó là ngày hội đoàn viên và đặc biệt là ngày Tết của trẻ em.

1 / 5 ‹ Prev Next ›

2 / 5 ‹ Prev Next ›

3 / 5 ‹ Prev Next ›

4 / 5 ‹ Prev Next ›

5 / 5 ‹ Prev Next ›

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 Đội viên tiêu biểu toàn quốc nhân dịp Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), chiều 14/5/2026, tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Từ những chiếc đèn hình cá chép, ông tiến sĩ, cây nguyệt quế đến các trò múa lân, rước rồng, phá cỗ, mỗi hình ảnh đều gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình yên, mùa màng tốt tươi, con trẻ chăm ngoan, học hành thành đạt. Trung thu vì thế không chỉ phản ánh ước mơ của người xưa mà còn thể hiện một truyền thống đẹp của dân tộc: luôn dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất.

Trong Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc lại những niềm vui thân thuộc ấy bằng tình cảm trìu mến: dưới ánh trăng có tiếng cười trong trẻo của bạn bè, vòng tay ấm áp của gia đình và những điều bình dị làm nên tuổi thơ.

Nhưng sâu sắc hơn, bức thư gửi đi một thông điệp giàu tính nhân văn: dù lớn lên giữa phố phường nhộn nhịp hay bản làng xa xôi, nơi biên cương hay hải đảo, mỗi trẻ em đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên, được đến trường, được che chở và yêu thương.

1 / 7 ‹ Prev Next ›

2 / 7 ‹ Prev Next ›

3 / 7 ‹ Prev Next ›

4 / 7 ‹ Prev Next ›

5 / 7 ‹ Prev Next ›

6 / 7 ‹ Prev Next ›

7 / 7 ‹ Prev Next ›

Tổng Bí thư Tô Lâm và các em học sinh dịp dự Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) sáng 31/1/2026. Ảnh: Thống Nhất

Đó không chỉ là lời chúc trong một đêm hội. Đó còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người lớn đối với tương lai đất nước.

Một mùa Trung thu chỉ thật sự trọn vẹn khi niềm vui không dừng lại ở những nơi đủ đầy. Ánh trăng phải đến được với trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; với những em nhỏ đang điều trị bệnh, có hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình. Không để cháu nào thiếu đi sự chăm sóc, không để hoàn cảnh lấy đi niềm vui và ước mơ hồn nhiên của tuổi nhỏ phải trở thành hành động cụ thể, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

1 / 12 ‹ Prev Next ›

2 / 12 ‹ Prev Next ›

3 / 12 ‹ Prev Next ›

4 / 12 ‹ Prev Next ›

5 / 12 ‹ Prev Next ›

6 / 12 ‹ Prev Next ›

7 / 12 ‹ Prev Next ›

8 / 12 ‹ Prev Next ›

9 / 12 ‹ Prev Next ›

10 / 12 ‹ Prev Next ›

11 / 12 ‹ Prev Next ›

12 / 12 ‹ Prev Next ›

Nhiều gia đình đưa trẻ tới chợ Trung thu truyền thống trên phố Hàng Mã dạo chơi, lựa chọn món quà yêu thích khi Tết Trung thu cận kề. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Trong đời sống hiện đại, chăm lo cho trẻ em cũng không chỉ là mang đến một phần quà, một chiếc bánh hay một chiếc đèn lồng. Điều các em cần hơn cả là một môi trường sống an toàn, lành mạnh; được bảo vệ trước bạo lực, xâm hại và những tác động tiêu cực trên không gian mạng; được chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần; được lắng nghe, tôn trọng và tạo điều kiện phát triển toàn diện.

“Mỗi cháu đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên, được đến trường, được che chở và yêu thương”.

Mỗi gia đình cần là một mái ấm thực sự. Mỗi nhà trường phải là một không gian giáo dục nhân văn. Mỗi cơ quan, tổ chức và cộng đồng phải góp phần xây dựng một môi trường để trẻ em được lớn lên trong tình yêu thương, kỷ cương và cơ hội phát triển bình đẳng.

Giữ gìn Tết Trung thu truyền thống vì thế cũng chính là giữ cho trẻ em một khoảng trời trong trẻo giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp. Một chiếc đèn ông sao do cha mẹ cùng con làm, một câu chuyện cổ tích được ông bà kể lại, một đêm cả gia đình tạm rời màn hình để ngồi bên nhau ngắm trăng có thể trở thành ký ức theo các em suốt cuộc đời. Văn hóa được trao truyền bền vững nhất không chỉ qua sách vở, mà qua chính những trải nghiệm yêu thương như thế.

1 / 8 ‹ Prev Next ›

2 / 8 ‹ Prev Next ›

3 / 8 ‹ Prev Next ›

4 / 8 ‹ Prev Next ›

5 / 8 ‹ Prev Next ›

6 / 8 ‹ Prev Next ›

7 / 8 ‹ Prev Next ›

8 / 8 ‹ Prev Next ›

Chương trình “Đêm Trăng hồ Văn 2026” góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng trong đời sống đương đại, đồng thời hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026). Ảnh: Phạm Tuấn Anh – TTXVN

Đất nước đặt niềm tin vào thế hệ thiếu niên, nhi đồng hôm nay. Nhưng để các em trở thành những công dân có tri thức, bản lĩnh, nhân ái và trách nhiệm, người lớn phải trao cho các em nền tảng tốt nhất từ hôm nay. Khi được yêu thương, các em sẽ học cách yêu thương; khi được tôn trọng, các em sẽ biết tôn trọng người khác; khi được nuôi dưỡng bằng những giá trị tốt đẹp, các em sẽ có đủ niềm tin để bước tới tương lai.

“Trăng Trung thu chỉ thật sự tròn khi không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.

Trăng Trung thu chỉ thật sự tròn khi niềm vui đến với mọi trẻ em. Và một đất nước chỉ có thể vững bước tới tương lai khi mỗi em nhỏ đều được chở che, học tập, trưởng thành và tự do nuôi dưỡng những ước mơ của mình…

Bài viết: HIỀN LƯƠNG

Ảnh: THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

BÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA