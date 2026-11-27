Lãnh đạo phường Trảng Bom và Công ty cổ phần Tập đoàn địa ốc và xây dựng môi trường Khang Nam thực hiện nghi thức khai trương nhà điều hành kết hợp trưng bày căn hộ mẫu nhà ở xã hội. Ảnh: Hoàng Lộc

Dự án được triển khai trên khu đất rộng khoảng 3,5ha, thuộc Khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo, với quy mô gần 1.000 căn hộ. Công trình do Công ty cổ phần Tập đoàn địa ốc và xây dựng môi trường Khang Nam làm chủ đầu tư.

Việc đưa căn hộ mẫu vào trưng bày giúp người dân có điều kiện trực tiếp tìm hiểu thiết kế, công năng và diện tích sử dụng trước khi quyết định mua nhà.

Ông Lê Ngọc Tiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trảng Bom phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Lộc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trảng Bom Lê Ngọc Tiên cho biết: Địa phương tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp, thu hút đông đảo công nhân, người lao động. Quá trình phát triển công nghiệp và đô thị hóa kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Ông Lê Ngọc Tiên đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và các tiện ích thiết yếu. Đặc biệt, doanh nghiệp cần công khai, minh bạch thông tin dự án, giá bán, điều kiện đăng ký mua nhà; bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi.

Địa phương sẽ phối hợp với các sở, ngành thành phố hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định.

Lãnh đạo phường Trảng Bom và đại diện chủ đầu tư tham quan mô hình dự án. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Nguyễn Phi Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn địa ốc và xây dựng môi trường Khang Nam cho biết: Doanh nghiệp xác định chất lượng công trình, tiến độ thực hiện và tính minh bạch pháp lý là những yếu tố quan trọng trong quá trình triển khai dự án.

Trong điều kiện Đồng Nai đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội gắn với các khu công nghiệp, việc bổ sung nguồn cung căn hộ tại Trảng Bom sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động trên địa bàn.

Dự án Nhà ở xã hội Trảng Bom Center quy mô gần 1.000 căn hộ có kế hoạch cất nóc cuối tháng 12-2026. Ảnh: Hoàng Lộc

Đây là một trong 9 dự án nhà ở xã hội mà các chủ đầu tư đã cam kết cơ bản hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành theo tiến độ trong năm 2026. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án này góp phần giúp thành phố Đồng Nai hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao trong năm 2026 là 2.000 căn nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu hoàn thành hơn 60.000 căn trong giai đoạn 2026-2030.