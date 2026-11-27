Trảng Bom ra mắt nhà mẫu dự án nhà ở xã hội gần 1.000 căn hộ
(ĐN) - Ngày 27-11, tại phường Trảng Bom, Công ty cổ phần Tập đoàn địa ốc và xây dựng môi trường Khang Nam tổ chức khai trương nhà điều hành kết hợp trưng bày căn hộ mẫu Dự án Nhà ở xã hội Trảng Bom Center.
Dự án được triển khai trên khu đất rộng khoảng 3,5ha, thuộc Khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo, với quy mô gần 1.000 căn hộ. Công trình do Công ty cổ phần Tập đoàn địa ốc và xây dựng môi trường Khang Nam làm chủ đầu tư.
Việc đưa căn hộ mẫu vào trưng bày giúp người dân có điều kiện trực tiếp tìm hiểu thiết kế, công năng và diện tích sử dụng trước khi quyết định mua nhà.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trảng Bom Lê Ngọc Tiên cho biết: Địa phương tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp, thu hút đông đảo công nhân, người lao động. Quá trình phát triển công nghiệp và đô thị hóa kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
Ông Lê Ngọc Tiên đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và các tiện ích thiết yếu. Đặc biệt, doanh nghiệp cần công khai, minh bạch thông tin dự án, giá bán, điều kiện đăng ký mua nhà; bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi.
Địa phương sẽ phối hợp với các sở, ngành thành phố hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định.
Ông Nguyễn Phi Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn địa ốc và xây dựng môi trường Khang Nam cho biết: Doanh nghiệp xác định chất lượng công trình, tiến độ thực hiện và tính minh bạch pháp lý là những yếu tố quan trọng trong quá trình triển khai dự án.
Trong điều kiện Đồng Nai đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội gắn với các khu công nghiệp, việc bổ sung nguồn cung căn hộ tại Trảng Bom sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động trên địa bàn.
Đây là một trong 9 dự án nhà ở xã hội mà các chủ đầu tư đã cam kết cơ bản hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành theo tiến độ trong năm 2026. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án này góp phần giúp thành phố Đồng Nai hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao trong năm 2026 là 2.000 căn nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu hoàn thành hơn 60.000 căn trong giai đoạn 2026-2030.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/trang-bom-ra-mat-nha-mau-du-an-nha-o-xa-hoi-gan-1-000-can-ho-182332.html