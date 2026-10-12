Trang bị vượt trội SH, xe ga Honda động cơ hybrid ví như Forza giá 68 triệu đồng đưa về Việt Nam liệu có đáng tiền?

Xe ga Honda động cơ hybrid ví như Forza

Honda NWZ150 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, ngay từ cái nhìn đầu tiên, phần đầu xe với cụm đèn pha bốn thấu kính, thân xe bề thế và kiểu dáng touring khiến Honda NWZ150 2027 dễ bị nhầm lẫn với một phiên bản thu nhỏ của Forza 350. Trên các hội nhóm người chơi xe, mẫu xe mới thậm chí được gọi bằng biệt danh "Forza nhỏ" nhờ ngoại hình nổi bật trong phân khúc xe tay ga 150cc.

Honda NWZ150 2027 còn sở hữu danh sách trang bị khá phong phú.

Không chỉ gây ấn tượng về thiết kế, Honda NWZ150 2027 còn sở hữu danh sách trang bị khá phong phú. Xe được trang bị màn hình màu TFT 7 inch, hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh kết hợp kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống giám sát áp suất lốp, camera hành trình phía trước và phía sau cùng kính chắn gió chỉnh điện. Những trang bị này vốn thường xuất hiện trên các mẫu xe tay ga dung tích lớn hơn, do đó việc được đưa lên một mẫu xe 150cc giúp Honda NWZ150 trở nên nổi bật trong phân khúc.

Honda NWZ150 2027 còn có phiên bản hybrid nhẹ với hệ thống điện 48V.

Đáng chú ý, Honda NWZ150 2027 còn có phiên bản hybrid nhẹ với hệ thống điện 48V. Bản cao cấp này được bổ sung radar sóng milimet và tay nắm sưởi ấm, qua đó nâng cấp đáng kể trải nghiệm vận hành cũng như tiện nghi cho người sử dụng. Hệ thống hybrid nhẹ cũng hỗ trợ mô-tơ điện trong quá trình xe tăng tốc từ trạng thái đứng yên, giúp khả năng đề-pa được đánh giá mượt mà hơn so với phiên bản 150cc sử dụng động cơ xăng thông thường.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là một điểm đáng chú ý của Honda NWZ150 2027. Theo kết quả thử nghiệm được đề cập, phiên bản hybrid nhẹ có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 2,2 lít/100 km. Xe có thể sử dụng xăng 92 octane, giúp chủ xe không phải quá chú trọng đến việc tìm loại nhiên liệu có chỉ số octane cao trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Tuy nhiên, thiết kế lớn cùng danh sách trang bị phong phú cũng khiến trọng lượng Honda NWZ150 2027 tăng đáng kể. Phiên bản sử dụng động cơ xăng có trọng lượng 147 kg, trong khi phiên bản hybrid nhẹ lên tới 156 kg. Với một mẫu xe tay ga 150cc, đây là con số tương đối lớn. Kính chắn gió chỉnh điện, hệ thống hybrid nhẹ và kết cấu khung xe được gia cố đều góp phần làm tăng trọng lượng tổng thể của xe.

Honda NWZ150 2027 sử dụng động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 149,7cc, làm mát bằng chất lỏng. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 15,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 6.500 vòng/phút. Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm một mô-tơ điện do chính hãng thiết kế, một bộ điều khiển do chính hãng phát triển và một pin lithium 48V.

Động cơ điện có công suất cực đại 2,4 mã lực. Theo dữ liệu của nhà sản xuất, công suất tối đa của hệ thống đã được tăng lên 17,9 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 17 Nm. Hệ thống WHEV này không biến NWZ150 thành một chiếc mô tô hybrid có khả năng vận hành hoàn toàn bằng điện. Nhiệm vụ chính của động cơ điện là "hỗ trợ" động cơ xăng, đặc biệt là bằng cách cung cấp thêm công suất cho xe tay ga trong quá trình khởi động và tăng tốc.

Giá xe ga Honda NWZ150 2027

Kích thước của Honda NWZ150 2027 lần lợt là 1.933x742x1.386 mm, chiều dài cơ sở 1.315 mm và chiều cao yên xe 735 mm. Dung tích bình xăng 8,2 lít, sức chứa cốp 32 lít. Về giá bán, NWZ150 2027 phiên bản động cơ xăng có giá 17.580 Nhân dân tệ (tương đương 68,14 triệu đồng), trong khi phiên bản hybrid nhẹ có giá 19.990 Nhân dân tệ (77,49 triệu đồng).

Theo Đời sống và Pháp luật, đặt vào giả thuyết nếu mẫu xe này được các đơn vị tư nhân đưa về Việt Nam, chặng đường tiếp cận khách hàng chắc chắn sẽ là một bài toán cân não. Người tiêu dùng Việt Nam vốn rất nhanh nhạy với công nghệ mới và cực kỳ chuộng những chiếc xe có kiểu dáng bệ vệ, sang trọng. Sự hiện diện của kính điện, màn hình TFT cỡ lớn, phanh ABS hai kênh và công nghệ hybrid chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt ban đầu.

Tuy nhiên, rào cản tài chính lại là một bức tường rất lớn. Sau khi cộng thêm các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, chi phí vận chuyển và biên độ lợi nhuận của đại lý tư nhân, giá lăn bánh của NWZ150 tại Việt Nam hoàn toàn có thể chạm mốc 95 đến 115 triệu đồng.

Ở khoảng giá này, chiếc xe sẽ rơi thẳng vào tâm bão cạnh tranh khốc liệt. Xe sẽ phải đối đầu trực tiếp với mẫu xe ga việt dã nhập khẩu Honda ADV 160, những mẫu xe quốc dân như Honda SH 160i lắp ráp trong nước, hoặc thậm chí khiến người dùng đắn đo bước lên hẳn các dòng xe tay ga phân khối lớn 300cc đã qua sử dụng.

Mặt khác, tâm lý thận trọng của người tiêu dùng trong nước đối với các trang bị điện tử phức tạp trong điều kiện thời tiết nóng ẩm mưa nhiều và ngập úng đô thị cũng là thử thách lớn. Pin hybrid 48V liệu có bền bỉ sau vài năm sử dụng?

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.