Trang bị những quy định mới cho đội ngũ quản lý, thành viên hợp tác xã

Tham dự hội nghị có cán bộ Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp, cùng cán bộ quản lý và thành viên các HTX trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 2-2-2023 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Bên cạnh đó, hội nghị tập trung phổ biến Quyết định số 1128/QĐ-TTg ngày 24-6-2026 về phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển KTTT giai đoạn 2026 - 2030; những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật HTX năm 2023 và các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về KTTT, HTX trong năm 2026. Các đại biểu còn được giới thiệu những mô hình HTX hoạt động hiệu quả để trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Thông qua hội nghị, các đại biểu có điều kiện cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và kỹ năng nghiệp vụ, góp phần vận dụng hiệu quả các quy định mới vào thực tiễn hoạt động tại cơ sở.

Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực KTTT, HTX; đồng thời, hỗ trợ các HTX chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, phát huy vai trò trong liên kết sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp theo hướng bền vững.