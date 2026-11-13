Trang bị năng lực truyền thông phòng, chống ma túy cho cán bộ Công đoàn 7 tỉnh, thành phố phía Nam

Mỗi công nhân, người lao động trở thành một tuyên truyền viên, góp phần lan tỏa thông điệp kiên quyết nói không với ma túy đến đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng.

Chương trình diễn ra đến ngày 14/11, nhằm nâng cao kỹ năng, xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt trong tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đối tượng tham gia tập huấn gồm chuyên viên trực tiếp tham mưu công tác tuyên giáo, tuyên truyền phòng, chống ma túy của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; chủ tịch hoặc phó chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp; chủ tịch hoặc phó chủ tịch Công đoàn cơ sở có trên 2.000 đoàn viên.

Ban Tổ chức trao tặng quà, động viên đoàn viên, công nhân, người lao động tham gia chương trình.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong tình hình mới; trang bị kiến thức chuyên sâu, kỹ năng truyền thông, tuyên truyền, vận động và xử lý các tình huống liên quan đến phòng, chống ma túy tại cơ sở.

Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn nòng cốt, đủ năng lực tham mưu, trực tiếp tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho đoàn viên, công nhân, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất. Chương trình cũng góp phần thực hiện các chỉ tiêu năm 2026, trọng tâm là tỷ lệ cán bộ làm công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn được trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống ma túy.

Công nhân, người lao động hào hứng tham gia giao lưu, trả lời các câu hỏi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy tại chương trình.

Tại chương trình, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc và truyền đạt 2 chuyên đề về vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động; giải pháp triển khai hiệu quả Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp”.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, thống kê của Bộ Công an tính đến hết năm 2025, cả nước có trên 81.600 người sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và cai nghiện ma túy; trong đó, có 16.500 công nhân, người lao động. Đây là thực trạng đáng quan tâm, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải tăng cường trách nhiệm, đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả phòng ngừa ma túy trong lực lượng lao động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Chiến dịch “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”.

Ông Ngọ Duy Hiểu chỉ ra 5 nhóm nguy cơ khiến ma túy xâm nhập vào công nhân, người lao động, gồm: quan hệ xã hội thiếu lành mạnh, bị bạn bè hoặc người quen lôi kéo; không gian mạng với các hội nhóm trực tuyến, quảng cáo trá hình, giao dịch tinh vi; môi trường nhà trọ, khu lưu trú thiếu an toàn, khó kiểm soát; áp lực cuộc sống do khó khăn kinh tế, căng thẳng tâm lý, áp lực công việc; và thiếu kỹ năng nhận diện thủ đoạn, từ chối cám dỗ, tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Trước những nguy cơ trên, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, tổ chức Công đoàn cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong phòng, chống ma túy, lấy người lao động làm trung tâm; chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa, bảo đảm hiệu quả thực chất, tránh hình thức. Trong đó, cần phát huy vai trò Công đoàn cơ sở và tổ Công đoàn; kết hợp tuyên truyền với xây dựng môi trường làm việc an toàn, chăm lo đời sống công nhân, người lao động và phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng nhấn mạnh, ma túy hiện nay có nhiều phương thức, thủ đoạn mới, khả năng tiếp cận nhanh và phạm vi tác động rộng. Do đó, công tác truyền thông phòng, chống ma túy cần được đổi mới theo hướng chuẩn hóa nội dung bài giảng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đa dạng hóa cách thức tuyên truyền, sử dụng nhiều kênh truyền thông với thông tin hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ, giúp công nhân, người lao động nâng cao nhận thức và chủ động phòng tránh.

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy, lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường lao động an toàn, không ma túy.

Công tác phòng, chống ma túy cần được triển khai đồng bộ, phân định rõ trách nhiệm của từng cấp Công đoàn, lấy kết quả thực chất làm thước đo. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ vai trò định hướng, xây dựng chương trình, tài liệu, cơ chế phối hợp và kiểm tra; Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố cụ thể hóa nhiệm vụ theo địa bàn, phối hợp với các ngành và hướng dẫn cơ sở; Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch phù hợp với từng doanh nghiệp, tăng cường tuyên truyền, nắm bắt tình hình; tổ Công đoàn bám sát đoàn viên, kịp thời phát hiện nhu cầu, nhắc nhở và phản ánh những vấn đề phát sinh.

Các đại biểu cũng nghe Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày chuyên đề về Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, với chủ đề “Những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025”. Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Chương trình bước đầu phát huy hiệu quả, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương, chính sách khi từng bước đi vào thực tiễn và mang lại những kết quả cụ thể.

Thông qua Chương trình, đoàn viên Công đoàn, công nhân, người lao động được trang bị kiến thức cơ bản về phòng, chống ma túy, nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân, hình thành kỹ năng nhận diện, chủ động từ chối trước sự lôi kéo, dụ dỗ của tội phạm và tệ nạn ma túy. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường lao động lành mạnh, văn minh; từng bước xóa bỏ kỳ thị, đồng hành, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và sinh kế bền vững.