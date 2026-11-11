Trang bị 'lá chắn' an toàn giao thông cho 4.000 cán bộ, sinh viên Học viện Quản lý giáo dục

Xây dựng môi trường văn hóa giao thông học đường

Chương trình diễn ra sôi nổi với sự tham gia của khoảng 4.000 cán bộ, giảng viên và sinh viên, kết hợp giữa tuyên truyền lý thuyết, trải nghiệm mô phỏng và thực hành sa hình.

Chương trình được triển khai nhằm thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 25/9/2026 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 505/KH-CAHN-PC08 ngày 08/10/2026 của Công an TP Hà Nội. Trên cơ sở đó, Công an phường Phương Liệt đã ban hành Công văn phối hợp số 450/CAPL-CSTT báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) để đồng tổ chức chiến dịch tập huấn tại Học viện Quản lý giáo dục (số 31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Hà Nội).

Các đại biểu tham dự chương trình

Mục đích của chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân; tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, góp phần phòng ngừa TNGT từ gốc, kéo giảm TNGT và vi phạm pháp luật về TTATGT liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn Thành phố.

Từ đó, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, lấy người dân làm trung tâm,chuyển mạnh từ “xử lý vi phạm” sang “chủ động phòng ngừa TNGT”.

Nghi thức ký kết biên bản cam kết phối hợp ba bên giữa đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), Công an phường Phương Liệt và Học viện Quản lý giáo dục

Đặc biệt, tại chương trình đã diễn ra nghi thức ký kết biên bản cam kết phối hợp ba bên giữa đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), Công an phường Phương Liệt và Học viện Quản lý giáo dục.

Đây là mốc giao ước quan trọng nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, thúc đẩy công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, thường xuyên và hiệu quả.

Tiến sĩ Phùng Thị Lý Hằng - Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu.

Phát biểu khai mạc chiến dịch, Tiến sĩ Phùng Thị Lý Hằng - Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục nhấn mạnh:

"An toàn giao thông luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Đối với sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước, việc trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn không chỉ là trách nhiệm bảo vệ bản thân mà còn là nghĩa vụ đối với gia đình và cộng đồng. Thời gian qua, Học viện Quản lý giáo dục luôn xác định công tác giáo dục an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng tuyên truyền sinh viên tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, tuyệt đối không sử dụng rượu bia, đi đúng làn đường và duy trì mô hình 'Cổng trường an toàn giao thông'. Chiến dịch hôm nay là hoạt động rất thiết thực, giúp các em vừa nắm vững lý thuyết vừa trải nghiệm sa hình thực tế. Tôi mong rằng mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên sau chương trình sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa văn hóa giao thông an toàn."

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, Tiến sĩ Phùng Thị Lý Hằng đã chính thức tuyên bố khai mạc Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho cán bộ, sinh viên Học viện Quản lý giáo dục năm học 2026 - 2027.

Công an cơ sở sẵn sàng là "cầu nối" đồng hành cùng sinh viên

Đại diện cho lực lượng công an địa bàn trực tiếp tham gia tổ chức, Trung tá Lê Xuân Tĩnh - Phó Trưởng Công an phường Phương Liệt chia sẻ về mục tiêu và tinh thần phối hợp của công an cơ sở:

"Hàng ngày, việc lưu thông từ nhà đến trường của các em sinh viên diễn ra liên tục, đòi hỏi mỗi em phải tự trang bị đầy đủ kiến thức và ý thức chấp hành nghiêm pháp luật để bảo đảm an toàn cho chính mình và trật tự chung của Thủ đô. Lực lượng Công an phường Phương Liệt luôn xác định là cầu nối trực tiếp tại cơ sở, không chỉ đồng hành bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong mọi vấn đề an ninh trật tự, phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng cũng như các kỹ năng ứng xử pháp luật. Trụ sở Công an phường luôn mở rộng cửa đón nhận, chia sẻ và giải đáp những vướng mắc của các em sinh viên như những người thân trong gia đình."

Trung tá Lê Xuân Tĩnh - Phó Trưởng Công an phường Phương Liệt phát biểu

Khắc phục "khoảng trống" kỹ năng từ thực tiễn lưu thông

Đánh giá sâu hơn về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng văn hóa học đường, Tiến sĩ Hoàng Thị Kim Huệ - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên (Học viện Quản lý giáo dục) cho biết:

"Việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật cũng như quy chế nhà trường là nội dung trọng tâm trong công tác giáo dục sinh viên của Học viện. Chương trình phối hợp cùng PC08 và Công an phường Phương Liệt hôm nay rất phù hợp với chủ trương xây dựng văn hóa học đường chuẩn mực. Sự kết hợp giữa bài giảng lý thuyết gần gũi với trải nghiệm phần mềm mô phỏng và thực hành trên sa hình đã đem lại hiệu quả rõ rệt, giúp sinh viên nâng cao nhận thức, bồi đắp thái độ đúng đắn và lan tỏa tinh thần an toàn giao thông tới cộng đồng."

Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền - Báo cáo viên thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP Hà Nội

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền - Báo cáo viên thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP Hà Nội đã phổ biến những điểm mới của pháp luật giao thông, phân tích nguyên nhân tai nạn và lưu ý sinh viên về hệ thống camera AI phạt nguội cũng như quy định trừ điểm giấy phép lái xe.

Trải nghiệm sa hình sinh động, sinh viên hào hứng đón nhận

Bên cạnh phần học lý thuyết, khu vực thực hành sa hình và máy mô phỏng lái xe của Honda thu hút đông đảo sinh viên tham gia trải nghiệm.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ CSGT và chuyên gia, các em sinh viên đã trực tiếp thực hành tư thế lái xe chuẩn, kỹ năng thắt dây mũ bảo hiểm đúng quy cách, điều chỉnh gương chiếu hậu và kỹ năng giữ thăng bằng qua đường ván hẹp, đường gồ ghề.

Có mặt tại khu vực sa hình thực tế, em Nguyễn Anh Thư và em Lê Thị Hà Vi - Sinh viên lớp K18B, Khoa Tâm lý Giáo dục (Học viện Quản lý giáo dục) rạng rỡ chia sẻ cảm tưởng:

Em Nguyễn Anh Thư - Sinh viên lớp K18B, Khoa Tâm lý Giáo dục (Học viện Quản lý giáo dục)

"Hàng ngày điều khiển xe máy đi học, nhiều khi chúng em chưa chú ý hết các nhóm biển báo nguy hiểm hoặc cách giữ khoảng cách an toàn với xe lớn. Hôm nay được lực lượng Cảnh sát giao thông chỉ dẫn trực tiếp trên sa hình, em Nguyễn Anh Thư cảm thấy tự tin và vững vàng hơn rất nhiều."

Cùng chung niềm phấn khởi, sinh viên Lê Thị Hà Vi cho biết thêm: "Chương trình tập huấn rất sinh động và thực tế. Việc vừa được học lý thuyết vừa được trải nghiệm trên thiết bị mô phỏng và sa hình giúp chúng em dễ hiểu, dễ nhớ. Em tin rằng những kiến thức này không chỉ giúp bản thân bảo vệ an toàn cho chính mình mà em còn có thể chia sẻ, nhắc nhở bạn bè và người thân trong gia đình cùng chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về giao thông."

Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền - Báo cáo viên thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP Hà Nội

Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền chia sẻ: "Qua thực tế kiểm tra, chúng tôi nhận thấy nhiều bạn sinh viên dù đã có bằng lái xe nhưng vẫn chưa nắm vững quy tắc an toàn, đặc biệt là nhóm biển báo nguy hiểm và kỹ năng quan sát khi chuyển làn đường. Buổi tập huấn tập trung hướng dẫn các kỹ năng thực tế như nhận diện điểm mù xe tải, xe container, quy tắc nhường đường cho người đi bộ và cách xử lý tình huống khẩn cấp nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro tai nạn."

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng PC08 Công an TP Hà Nội, Công an phường Phương Liệt và Học viện Quản lý giáo dục không chỉ để lại những dấu ấn sâu sắc mà còn góp phần lan tỏa thông điệp: "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà", chung tay xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn cho Thủ đô.

Một số hình ảnh tại Chương trình: