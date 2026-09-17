Trang bị kỹ năng ứng phó thiên tai, cứu nạn, cứu hộ cho hơn 230 người

Sáng 17-9, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tai cho hơn 230 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của phường Nha Trang.

Báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã thông tin về tình hình thiên tai; phổ biến các quy định của pháp luật, trách nhiệm và nguyên tắc của lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. Các thành viên tham gia còn được hướng dẫn kỹ năng ứng phó với các tình huống thiên tai, thực hành cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu y tế ban đầu.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày, 17, 18 và 21-9.