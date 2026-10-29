Trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong ngành y tế

Cán bộ Trung tâm Y tế Thuận Hóa số hóa hồ sơ bệnh án.

Diễn ra trong hai ngày 29 và 30/10, chương trình tập huấn cung cấp nhiều nội dung chuyên sâu, như: tư duy chuyển đổi số ngành y; kỹ năng tạo lệnh (Prompt); kiến trúc AI Agent Workflow, Knowledge/RAG và tích hợp API. Theo đó, học viên được trực tiếp thực hành xây dựng các quy trình tự động hỗ trợ kiểm tra hồ sơ, đối chiếu quy định, phân tích báo cáo và thuyết trình sản phẩm thực tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Trọng Quý nhấn mạnh, trong bối cảnh khối lượng công việc hành chính, báo cáo và xử lý dữ liệu ngày càng lớn, việc ứng dụng AI Agent đúng cách sẽ giúp giảm thiểu thao tác thủ công, rút ngắn thời gian và tối ưu hóa chất lượng chuyên môn. Lãnh đạo Sở Y tế lưu ý việc ứng dụng AI trong ngành y tế phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu sức khỏe. Không đưa dữ liệu bệnh nhân, thông tin định danh hoặc tài liệu nội bộ thuộc phạm vi bảo mật lên các công cụ AI trực tuyến khi chưa được phép và chưa đáp ứng các điều kiện an toàn.

Thông qua khóa tập huấn, Sở Y tế thành phố kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, từng bước đưa tự động hóa và AI vào giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.