Trang bị kỹ năng ứng cứu cho ngư dân

Ngư dân tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu khi gặp nạn trên biển tại phường Hội An Tây. Ảnh: VĂN HOÀNG

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu

Nhiều năm gắn bó với nghề biển, ông Phạm Văn Hòa (phường Hội An Tây) hiểu rõ những rủi ro có thể xảy ra trong mỗi chuyến vươn khơi. Từng tham gia cứu sống 3 người gặp nạn dưới nước, ông nhận thấy việc ứng cứu kịp thời có ý nghĩa quan trọng, song kinh nghiệm cá nhân là chưa đủ. Ông cùng nhiều ngư dân mong muốn được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu để chủ động xử lý những tình huống khẩn cấp.

“Tàu đã ra khơi mà quay lại thì tốn rất nhiều chi phí. Nhưng nếu chờ lực lượng cứu nạn đến mà nạn nhân chưa được sơ cứu thì càng nguy hiểm tính mạng. Giữa biển khơi, việc ngư dân nắm vững các phương pháp sơ cấp cứu rất quan trọng, giúp tăng cơ hội sống cho người gặp nạn”, ông Hòa nói.

So với các tàu vận tải, tàu khách, điều kiện trang bị y tế trên nhiều tàu cá vẫn còn thiếu thốn, kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu của phần lớn ngư dân chưa đồng đều. Đáng chú ý, vẫn có trường hợp ngư dân áp dụng các biện pháp chữa trị theo kinh nghiệm dân gian, dẫn đến tình trạng nạn nhân diễn biến phức tạp hơn, gây khó khăn cho công tác cấp cứu khi lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường.

Từ thực tiễn đó, thời gian qua, Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn sơ cấp cứu cộng đồng dành cho ngư dân và những người làm công tác quản lý ngư dân tại các địa phương.

Bà Ngô Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cấp cứu thành phố cho biết, các nội dung tập huấn tập trung vào việc nâng cao nhận thức về vai trò của sơ cứu tại hiện trường; hướng dẫn nhận diện các nguy cơ gây tai nạn, thương tích; phát hiện những dấu hiệu nguy kịch đe dọa tính mạng và thực hành kỹ năng xử lý các tình huống khẩn cấp…

Trung tâm còn tăng cường phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II và các đơn vị liên quan xây dựng quy trình ứng phó khẩn cấp, sẵn sàng huy động lực lượng khi xảy ra sự cố.

Từ đó, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên y tế, phát huy vai trò cộng đồng trong hoạt động cấp cứu, tạo sự kết nối giữa người dân với các lực lượng chuyên trách. Đồng thời hình thành khả năng ứng phó ngay từ hiện trường, góp phần nâng cao hiệu quả cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ tính mạng ngư dân trên biển.

Công tác tiếp nhận, phân tích, xử lý thông tin, xây dựng phương án tìm kiếm và điều phối hoạt động cứu nạn tại Da Nang MRCC. Ảnh: VĂN HOÀNG

Nâng cao năng lực ứng phó

Ông Nguyễn Trung Đức, Trưởng phòng Nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II) cho hay, đơn vị xác định việc nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng sẵn sàng ứng cứu của đội ngũ viên chức, thuyền viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Cùng với việc trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho ngư dân, phương châm “4 tại chỗ” được chú trọng phát huy.

Đặc biệt, việc huy động lực lượng, phương tiện và khả năng hỗ trợ y tế tại khu vực gần hiện trường nhất được ưu tiên, nhằm triển khai các biện pháp ứng cứu ngay từ khi phát sinh sự cố. Đơn vị thường xuyên duy trì cơ chế phối hợp với các lực lượng tổ chức tư vấn, hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu từ xa hoặc huy động, điều động phương tiện nhanh chóng tiếp cận tàu bị nạn, hỗ trợ trong thời gian sớm nhất có thể.

“Nâng cao kỹ năng tự ứng cứu, sơ cấp cứu ban đầu của ngư dân và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các lực lượng có ý nghĩa quan trọng. Sự kết nối kịp thời giữa ngư dân, hệ thống thông tin duyên hải, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và các cơ sở y tế sẽ góp phần rút ngắn thời gian hỗ trợ, nâng cao hiệu quả xử trí các tình huống khẩn cấp, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Qua đó, bảo đảm an toàn sinh mạng cho ngư dân, góp phần xây dựng môi trường hoạt động hàng hải an toàn hơn”, ông Đức chia sẻ.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 15/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II đã thu nhận, xử lý 87 thông tin tìm kiếm cứu nạn; điều động 16 lượt tàu chuyên dụng. Qua đó, trực tiếp cứu và hỗ trợ 21 nạn nhân; phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ và cứu 181 nạn nhân; lai dắt 1 phương tiện gặp nạn về bờ an toàn.

Để nâng cao hiệu quả tìm kiếm cứu nạn, trung tâm tiếp tục duy trì nghiêm chế độ thường trực tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ; thường xuyên kiểm tra, rà soát khả năng sẵn sàng hoạt động của các phương tiện chuyên dụng, hệ thống thông tin liên lạc và trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ. Đồng thời chú trọng nâng cao năng lực tiếp nhận, phân tích, xử lý thông tin, xây dựng phương án tìm kiếm và điều phối hoạt động cứu nạn phù hợp với từng tình huống cụ thể.

Trung tâm tăng cường công tác huấn luyện, hợp luyện và diễn tập theo hướng sát với tình huống thực tế, chú trọng kỹ năng xử lý tại hiện trường và khả năng phối hợp giữa các lực lượng; đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm với các lực lượng chức năng trong nước và các đối tác quốc tế. Qua đó, tạo điều kiện để đội ngũ viên chức, thuyền viên tiếp cận các phương pháp tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, điều phối hiện trường và di tản y tế trong môi trường phối hợp đa lực lượng.

Trung tâm cũng chú trọng công tác rút kinh nghiệm sau mỗi vụ việc tìm kiếm cứu nạn nhằm kịp thời đánh giá, nhận diện khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình xử lý thông tin, tổ chức chỉ huy, phối hợp lực lượng và sử dụng phương tiện.