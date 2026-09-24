Trang bị kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027

Ngày 24/9, tại khách sạn Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang, Cục Báo chí - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027 cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trên toàn quốc. Trong số gần 600 cán bộ tham dự, hơn 100 người có mặt trực tiếp tại hội trường, hơn 470 người tham dự trực tuyến qua Zoom.

Từ sự kiện APEC đến câu chuyện Việt Nam

Đây là lần thứ ba Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), sau các năm 2006 và 2017. Không chỉ là chuỗi hội nghị cấp cao, Năm APEC 2027 được xác định là một sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy của nhà đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu khai mạc

TS.Trịnh Minh Anh, nguyên Vụ trưởng, CVP Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập kinh tế quốc tế giới thiệu tổng quan về APEC và Năm APEC Việt Nam 2027 .

Với vai trò đó, báo chí Việt Nam được đặt trước yêu cầu chuẩn bị từ sớm, chủ động, bài bản và thuyết phục. Công tác tuyên truyền không chỉ dừng ở thông tin về công tác chuẩn bị, điều hành, an ninh hay phục vụ các sự kiện, mà cần giúp công chúng hiểu rõ APEC là gì, hành trình 30 năm Việt Nam tham gia APEC được những gì và ý nghĩa của việc Việt Nam đăng cai năm 2027.

Đặc biệt, năm APEC 2027 là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế, tầm vóc mới trên trường quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh một đất nước năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, câu chuyện APEC được đặt trong nhiều góc tiếp cận: từ các sáng kiến, văn kiện, đồng thuận và kết quả hợp tác có giá trị lâu dài, đến năng lực hội nhập, cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, đầu tư, thương mại, du lịch; câu chuyện về văn hóa, con người, những chuyển động của các địa phương và những thay đổi trong đời sống kinh tế - xã hội.

Nói cách khác, APEC không chỉ là câu chuyện của những hội nghị diễn ra trong năm 2027, mà còn là một lăng kính để kể câu chuyện Việt Nam hôm nay với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Các đại biểu tham dự chương trình

Từ kỹ năng tuyên truyền đến năng lực truyền thông hiện đại

Nếu phiên buổi sáng tập trung vào kiến thức và kỹ năng tuyên truyền APEC, phiên buổi chiều mở rộng sang năng lực truyền thông hiện đại của báo chí.

Truyền thông đối ngoại cho một sự kiện toàn cầu như APEC 2027 không thể chỉ dựa trên phương thức làm báo truyền thống. Chương trình tập huấn đã giới thiệu những mô hình chuyển đổi số được đúc kết từ thực tiễn giai đoạn 2023 - 2025 của một số cơ quan báo chí lớn.

Cơ quan báo chí tham dự qua Zoom

Đồng thời, chương trình tập huấn cũng hướng dẫn áp dụng Bộ Chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí theo Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL.

Đây không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà còn là năng lực của cơ quan báo chí trong tổ chức, sản xuất và phân phối thông tin; tiếp cận những nhóm công chúng khác nhau trên nhiều nền tảng, bảo đảm an toàn hệ thống và chuẩn bị nguồn lực số phù hợp.

Từ đó, công tác tuyên truyền APEC 2027 được đặt trong mối quan hệ với chuyển đổi số báo chí và năng lực truyền thông hiện đại.

Thông tin về APEC cần được chuẩn bị bài bản, công phu, chủ động và liên tục từ sớm, để mỗi cơ quan báo chí không chỉ đưa tin về một sự kiện quốc tế lớn, mà còn góp phần kể một cách sinh động, có chiều sâu về Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Yêu cầu tuyên truyền APEC 2027 được đặt trong mối quan hệ với chuyển đổi số báo chí, với năng lực truyền thông hiện đại và sự phối hợp của cả hệ thống.

Vì vậy, lực lượng báo chí truyền thông về APEC phải được chuẩn bị bài bản, công phu, chủ động và liên tục; thống nhất về nhận thức, nội dung và cách thức tuyên truyền, đúng định hướng, đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.

APEC không chỉ là câu chuyện của những hội nghị diễn ra trong năm 2027, mà còn là một lăng kính để kể câu chuyện Việt Nam hôm nay với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Các nội dung cần thiết truyền thông Năm APEC Việt Nam 2027 đã được trang bị tại chương trình