Tại Trường THCS Mỹ Thượng, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Huế tổ chức chương trình truyền thông về sức khỏe sinh sản vị thành niên với chủ đề “Em hiểu quyền sức khỏe sinh sản - Em tự tin tỏa sáng”.

Học sinh thể hiện tiểu phẩm truyền thông về sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Đây là hoạt động thuộc Dự án “Thúc đẩy các quyền trẻ em, quyền sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên” do Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Huế triển khai, với sự hỗ trợ của tổ chức Adoptionscentrum - Thụy Điển (ACS).

Tại chương trình, các chuyên gia trực tiếp chia sẻ, tư vấn và giải đáp những thắc mắc của học sinh liên quan đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục ở lứa tuổi vị thành niên.

Nội dung tập trung vào những thay đổi về thể chất, tâm sinh lý trong giai đoạn dậy thì; quyền được tiếp cận thông tin về sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi; kỹ năng tôn trọng cơ thể, nhận biết ranh giới cá nhân và phòng tránh những nguy cơ, tình huống không an toàn.

Không chỉ tiếp nhận kiến thức qua hoạt động truyền thông, học sinh còn được tham gia nhiều hình thức tương tác, trải nghiệm sinh động, tạo không khí cởi mở, khuyến khích các em chủ động trao đổi, chia sẻ.

Học sinh thể hiện tiểu phẩm truyền thông về sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Các hoạt động như “Câu chuyện của chúng em”, trò chơi “Tiếp sức ghép tranh”, giao lưu hỏi - đáp giữa các nhóm nòng cốt đại diện cho 3 điểm trường và giao lưu trực tiếp với khán giả đã góp phần giúp học sinh củng cố kiến thức, mạnh dạn bày tỏ quan điểm, rèn luyện kỹ năng xử lý những tình huống liên quan đến sức khỏe sinh sản trong cuộc sống.

Dịp này, học sinh còn tham gia hoạt động “Góc cam kết hành động - Viết thông điệp” với chủ đề “Tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản - Sống an toàn”.

Qua những thông điệp được viết và chia sẻ, các em cam kết chủ động chăm sóc sức khỏe, biết yêu thương, tôn trọng cơ thể và có trách nhiệm bảo vệ bản thân.

Thông qua chương trình, học sinh được bổ sung kiến thức khoa học, kỹ năng cần thiết đón nhận những thay đổi trong giai đoạn dậy thì một cách an toàn, tự tin và tích cực.

Đồng thời, hoạt động góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền trẻ em, thúc đẩy bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin, giáo dục và chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với lứa tuổi, hướng đến xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và tôn trọng trẻ em.