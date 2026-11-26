Cán bộ Công an phường tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh, đúng quy định của pháp luật

Không để trẻ em đơn độc trên không gian mạng

Internet và mạng xã hội ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong học tập, giao tiếp và sinh hoạt của trẻ em, thanh thiếu niên. Không gian mạng mở ra nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, kết nối bạn bè, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ khi các đối tượng xấu lợi dụng công nghệ để lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý và xâm hại trẻ em.

Trước thực tế đó, thời gian qua, công an các địa phương tăng cường phối hợp với nhà trường, các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Trong đó, chiến dịch “Không Một Mình” do Công an tỉnh triển khai tập trung nâng cao nhận thức, giúp học sinh nhận diện những phương thức, thủ đoạn xâm hại trực tuyến và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống nguy hiểm.

Với chủ đề “Phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên”, Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 tập trung truyền tải thông điệp “Kết nối không tổn thương”

Tại phường Đông Gia Nghĩa, các buổi tuyên truyền được tổ chức trực tiếp, hướng đến đoàn viên, thanh niên và học sinh. Nội dung tập trung cảnh báo những thủ đoạn phổ biến như giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền; giả mạo tài khoản người thân, bạn bè để vay mượn tiền... Không chỉ trang bị kiến thức nhận diện thủ đoạn, lực lượng công an còn hướng dẫn học sinh cách xử lý khi bị đe dọa, quấy rối hoặc xâm hại trực tuyến.

Em Quách Hải Phong, lớp 9A3, Trường THCS Nguyễn Tất Thành, phường Đông Gia Nghĩa chia sẻ: “Qua các buổi tuyên truyền, em hiểu rõ hơn những nguy cơ có thể gặp phải khi sử dụng mạng xã hội. Em sẽ cẩn trọng hơn khi kết bạn, không chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư cho người lạ và báo ngay với cha mẹ, thầy cô nếu gặp những lời mời hoặc yêu cầu bất thường”.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Tiến, Phó Trưởng Công an phường Đông Gia Nghĩa, thông qua chiến dịch “Không Một Mình”, lực lượng công an mong muốn mỗi người dân, gia đình và nhà trường nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng ngừa các hành vi lừa đảo, dụ dỗ và xâm hại trực tuyến. Đặc biệt, cần tạo môi trường để trẻ em được lắng nghe, chia sẻ, không phải đơn độc đối mặt với những nguy cơ trên không gian mạng.

Học sinh hào hứng tham gia trao đổi các tình huống thực tế với cán bộ công an phường

Chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn

Tại các cơ sở giáo dục ở phường Đông Gia Nghĩa, công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sử dụng internet an toàn được quan tâm triển khai, góp phần nâng cao trách nhiệm của giáo viên trong đồng hành, bảo vệ học sinh. Theo ông Trương Khánh Toàn - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Ơn, trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cần được cụ thể hóa bằng sự phối hợp thường xuyên giữa lực lượng công an và nhà trường. Trong đó, tuyên truyền trực tiếp kết hợp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường là giải pháp căn cơ để bảo vệ các em.

Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 với chủ đề “Phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên” được triển khai tại Lâm Đồng từ ngày 10/10 đến hết ngày 10/12/2026, với nhiều hoạt động hướng đến môi trường học đường. Bên cạnh truyền thông, trải nghiệm thực tế tại trường học, chiến dịch còn tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trực tuyến; cuộc thi “Tìm kiếm Gương mặt Đại sứ An toàn số học đường tỉnh Lâm Đồng năm 2026”; tập huấn đội ngũ nòng cốt và triển khai phong trào “5 phút cùng em”.

Công an phường Nam Gia Nghĩa tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, thông điệp và những nội dung trọng tâm của Chiến dịch “Không một mình”

Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh nhấn mạnh: “Việc trang bị kỹ năng an toàn số cho trẻ em, hình thành văn hóa ứng xử có trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng công an - nhà trường - gia đình - xã hội là chìa khóa then chốt để chủ động phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ kịp thời các trường hợp có nguy cơ bị xâm hại trực tuyến”.

Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 đã tiếp cận hơn 210 trường học, thu hút 113.000 lượt tham gia và hơn 19 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội.