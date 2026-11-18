Các đại biểu dự chương trình.

Chương trình có sự tham dự của Nhà báo Nguyễn Đức Tuân, Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại; PGS.TS Vũ Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

Nhà báo Nguyễn Đức Tuân, Phó Tổng Biên tập Báo GD&TĐ phát biểu tại chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham gia tập huấn có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên; cán bộ quản lý giáo dục, đại diện các cơ sở giáo dục, trường cao đẳng, trung cấp, trường THPT, cùng giáo viên và các lực lượng liên quan ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.

Các đại biểu trao đổi với diễn giả về nhiều vấn đề được quan tâm.

Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả truyền thông nhà trường, làm việc với báo chí, xử lý tình huống và xây dựng sản phẩm truyền thông”, chương trình tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động truyền thông trong các cơ sở giáo dục. Các đại biểu được hướng dẫn quy trình xây dựng kế hoạch truyền thông, kỹ năng phối hợp, làm việc với cơ quan báo chí; nguyên tắc xử lý tình huống và phòng ngừa khủng hoảng truyền thông.

Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, phát biểu, trao đổi tại chương trình.

Một nội dung đáng chú ý là hướng dẫn xây dựng video truyền thông ngắn từ 60-90 giây bằng các thiết bị phổ thông, trong đó có điện thoại di động. Từ khâu lên ý tưởng, viết kịch bản, lựa chọn góc quay đến thu âm, biên tập, các bước sản xuất một sản phẩm truyền thông được giới thiệu cụ thể, dễ áp dụng tại cơ sở.

Các đại biểu phát biểu, trao đổi tại chương trình.

Không chỉ tiếp nhận kiến thức, học viên còn trực tiếp thực hành theo nhóm, lựa chọn chủ đề từ hoạt động thực tế của đơn vị để xây dựng kịch bản, quay và hoàn thiện video. Các sản phẩm sau đó được trình chiếu, nhận xét, góp ý về nội dung, cấu trúc, hình ảnh, âm thanh, tính pháp lý và bản quyền.

Chương trình tập huấn được tổ chức tại Thái Nguyên.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức hướng tới nâng cao năng lực truyền thông cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân sự phụ trách truyền thông tại các cơ sở giáo dục; giúp các đơn vị chủ động hơn trong cung cấp thông tin, lan tỏa những hoạt động, mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời ứng phó phù hợp với các tình huống phát sinh; góp phần xây dựng môi trường truyền thông giáo dục chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.