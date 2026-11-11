Trang bị kỹ năng tiêu dùng thông minh trên môi trường số cho sinh viên
77% người tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam từng mua hàng theo gợi ý của KOL, KOC; cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của người sáng tạo nội dung đến quyết định mua sắm, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm quảng bá và kỹ năng tiêu dùng thông minh. Thông tin được nhấn mạnh tại chương trình “KOL, KOC kết nối cùng sinh viên” do Bộ Công Thương tổ chức sáng 11/11 tại Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trang-bi-ky-nang-tieu-dung-thong-minh-tren-moi-truong-so-cho-sinh-vien-246261111152526002.htm