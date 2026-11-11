Trang bị kỹ năng tiêu dùng thông minh trên môi trường số cho sinh viên

Không dừng lại ở những buổi hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay quét mã QR thanh toán, các Tổ công nghệ số cộng đồng tại Lạng Sơn đang thực hiện một cuộc chuyển dịch sâu sắc hơn: giúp người dân hình thành thói quen số, tiến tới làm chủ công nghệ và tự mình thực hiện các giao dịch số trong đời sống thường nhật.