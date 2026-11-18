Trang bị kỹ năng thoát hiểm trên xe đưa đón học sinh
Xe ô tô đưa đón học sinh đang trở thành phương tiện di chuyển được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn cho con em mình. Tuy nhiên, những sự cố bất ngờ, đặc biệt là nguy cơ học sinh bị mắc kẹt hoặc bỏ quên trên xe, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời. Bởi vậy, bên cạnh việc siết chặt quản lý phương tiện và đội ngũ đưa đón, việc trang bị kiến thức, kỹ năng thoát hiểm cho học sinh cũng là điều cần thiết, giúp các em chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho bản thân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trang-bi-ky-nang-thoat-hiem-tren-xe-dua-don-hoc-sinh-246261118182744789.htm