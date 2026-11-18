Ngày 18/11, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến 12 khách tham gia chương trình du lịch Lào của Công ty Compass Trip không được doanh nghiệp bố trí vé máy bay chiều về và phải tự mua vé để trở về Việt Nam, qua kiểm tra, xác định công ty không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.