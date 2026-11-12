Trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân xã Hát Môn

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: MT

Theo Thiếu tá Lý Văn Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Hát Môn, những vi phạm thường gặp là không đội mũ bảo hiểm hoặc đội không đúng quy cách; điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, phần đường; sử dụng điện thoại khi lái xe, chở quá số người quy định hoặc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Vì vậy, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn là nhiệm vụ cần thiết.

Tại hội nghị, lực lượng chức năng đã phổ biến những kiến thức cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã.

Mỗi người cần chủ động kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ khi chuyển hướng và nhường đường đúng quy định. Người đi bộ cũng cần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Lực lượng chức năng phổ biến những kiến thức cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho đại biểu. Ảnh: MT

Thông qua chương trình, mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động và người dân không chỉ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, mà còn chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, đồng nghiệp cùng thực hiện.

Các gia đình tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; các doanh nghiệp đưa nội dung bảo đảm an toàn giao thông vào nội quy hoạt động. Mỗi người dân cũng cần tích cực phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Với sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, xã Hát Môn hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của mỗi người.