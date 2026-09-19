Trang bị kỹ năng sống an toàn cho học sinh vùng cao Mù Cang Chải

Chương trình “Cộng đồng an toàn” do Công ty Cổ phần Giáo dục HRA phối hợp với xã Mù Cang Chải tổ chức

Tham dự chương trình có ông Giàng A Tạng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải; bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Giám đốc Dự án giáo dục, Giám đốc Trung tâm Đào tạo HRA, cùng đại diện các ngành, đoàn thể, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Tại chương trình, học sinh được trang bị kiến thức sơ cứu ban đầu và cách xử lý một số tai nạn thương tích thường gặp trong học tập, sinh hoạt, vui chơi.

Các em cũng được hướng dẫn nhận diện nguy cơ mất an toàn, biện pháp phòng, chống đuối nước, cách tìm kiếm sự trợ giúp và ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Nội dung được truyền đạt thông qua hướng dẫn trực quan, giao lưu, hỏi đáp và thực hành. Cách tổ chức này giúp học sinh không chỉ ghi nhớ kiến thức mà còn từng bước hình thành kỹ năng xử lý tình huống, biết chủ động bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác đúng cách khi xảy ra sự cố.

Chương trình góp phần đưa kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tai nạn đến gần hơn với học sinh vùng cao; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các em trong bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng, hướng tới xây dựng môi trường học tập an toàn tại Mù Cang Chải.