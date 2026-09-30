Trang bị kỹ năng số cho người lao động

Công nhân lao động được hướng dẫn sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Hội nghị đã tuyên truyền những nội dung cốt lõi, trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026 - 2031) và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh; cập nhật những điểm mới về chính sách phúc lợi, vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công đoàn, trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động trong việc đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Nội dung tuyên truyền được chắt lọc, gắn liền với quyền lợi thiết thực của người lao động.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là chuyên đề về công tác chuyển đổi số. Người lao động được định hướng cách ứng dụng công nghệ số vào đời sống và việc làm; tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng; đặc biệt là cách thức tương tác, nắm bắt thông tin từ tổ chức Công đoàn qua các nền tảng số.

Nhân dịp này, các cán bộ LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn 150 đoàn viên cài đặt và tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ I.