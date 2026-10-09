Trang bị kỹ năng sơ, cấp cứu cho giáo viên mầm non

Tập huấn trang bị kỹ năng sơ, cấp cứu cho giáo viên tại Trường Mầm non Lâm Tỳ Ni. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ thành phố cung cấp

Thực hành để biết cách xử lý

Tháng 9 vừa qua, tại Trường Mầm non Lâm Tỳ Ni (phường Vỹ Dạ) diễn ra một buổi học đặc biệt: người học là các cô giáo. Trong lớp tập huấn sơ, cấp cứu, 40 giáo viên lần lượt quỳ gối thực hành ép tim, thổi ngạt trên mô hình y tế, mồ hôi lấm tấm trên trán. Các cô thay phiên đóng vai người bị nạn và người sơ cứu, chỉnh từng vị trí đặt tay, từng nhịp đếm theo hướng dẫn.

Không khí lớp học nghiêm túc nhưng sinh động. Các tình huống giả định giúp giáo viên hình dung rõ hơn những sự cố có thể gặp trong quá trình chăm sóc trẻ. Từ kiến thức được hướng dẫn đến thao tác trên mô hình, mỗi người đều có cơ hội thực hành, nhận ra thao tác chưa đúng và điều chỉnh. Cách học “cầm tay chỉ việc” này cũng được Hội Chữ thập đỏ tổ chức tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Trẻ mầm non thường hiếu động, khả năng nhận biết và tự phòng tránh nguy hiểm còn hạn chế. Trong lúc ăn, chơi hoặc sinh hoạt, trẻ có thể bị hóc dị vật, té ngã, bỏng… Giáo viên là người trực tiếp chăm sóc, thường xuyên ở bên trẻ khi sự cố xảy ra. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng sơ, cấp cứu giúp các cô biết cách đánh giá tình huống và xử lý ban đầu trong khi chờ sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

Nội dung tập huấn tập trung vào nhận biết tình trạng của trẻ, xử trí hóc dị vật đường thở và hồi sinh tim phổi. Giáo viên được hướng dẫn thực hành trên mô hình với kỹ thuật phù hợp theo từng lứa tuổi. Việc luyện tập giúp các cô nắm được yêu cầu và trình tự của từng thao tác, thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức qua lời giảng.

Bên cạnh đó, khóa học còn hướng dẫn cách sơ cứu khi trẻ bị bỏng, nghi ngờ gãy xương hoặc bị điện giật. Những cách xử lý sai như dùng nước mắm, kem đánh răng bôi lên vết bỏng cũng được nhắc nhở để tránh áp dụng. Qua từng tình huống, các cô được rèn cách giữ bình tĩnh, xử lý đúng và tìm kiếm hỗ trợ y tế kịp thời.

Chủ động phòng tránh tai nạn

Cô Hoàng Thị Ngọc Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Lâm Tỳ Ni cho biết, tập huấn sơ, cấp cứu có ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ giáo viên. Do đặc thù công việc là trực tiếp chăm sóc, đồng hành cùng trẻ mỗi ngày, nên khi có tình huống bất ngờ, giáo viên cần biết đánh giá và xử lý ban đầu đúng cách.

Nhà trường mong muốn sau tập huấn, mỗi giáo viên sẽ tự tin hơn trong việc bảo vệ trẻ, biết phối hợp kịp thời với nhân viên y tế. Theo cô Thanh, đây cũng là nội dung được trường chú trọng nhằm xây dựng môi trường chăm sóc, giáo dục an toàn và có trách nhiệm.

Trực tiếp hướng dẫn lớp tập huấn, bác sĩ Trần Văn Nhân, nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Huế chia sẻ, kiến thức được trang bị giúp giáo viên nhận biết, đánh giá nhanh tình trạng của trẻ, bình tĩnh thực hiện các bước sơ cứu phù hợp. Quan trọng không kém, giáo viên cần biết rà soát, phòng tránh những nguy cơ gây tai nạn trong lớp học và khu vui chơi.

Nội dung phòng ngừa được gắn với những vật dụng, không gian sinh hoạt quen thuộc của trẻ. Nguy cơ có thể đến từ đồ vật nhỏ trẻ đưa vào miệng, các vị trí dễ trơn trượt, khu vực vui chơi hoặc những xô, chậu chứa nước trong nhà vệ sinh. Phát hiện sớm và loại bỏ các nguy cơ này giúp giáo viên chủ động hơn trong tổ chức hoạt động và chăm sóc trẻ hằng ngày.

Qua hơn 20 lớp tập huấn, hàng trăm giáo viên mầm non tại Huế đã được bổ sung kiến thức, thực hành kỹ năng sơ, cấp cứu. Từ việc biết xử trí khi sự cố xảy ra đến chủ động loại bỏ nguy cơ từ trước, những kỹ năng được rèn luyện giúp các cô vững vàng hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ mỗi ngày đến trường.