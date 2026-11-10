Trang bị kỹ năng số, bảo vệ trẻ trên môi trường mạng

Cùng con nhận diện, phòng tránh rủi ro trên mạng

Không gian mạng đang mở ra cánh cửa tri thức rộng lớn cho trẻ em. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có kết nối internet, các em có thể học ngoại ngữ, tìm hiểu khoa học, khám phá văn hóa, rèn luyện kỹ năng và kết nối với bạn bè. Tuy nhiên, phía sau những tiện ích ấy cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ như tiếp xúc với nội dung độc hại, thông tin sai lệch, bạo lực mạng, lừa đảo, dụ dỗ và xâm hại trẻ em.

Trước thực tế đó, thay vì cấm đoán tuyệt đối hoặc để con tự do sử dụng thiết bị điện tử, nhiều phụ huynh ở xã Hàm Kiệm đã chủ động thay đổi cách giáo dục, lựa chọn đồng hành, hướng dẫn con hình thành thói quen sử dụng internet phù hợp với độ tuổi.

Chị Bông dành thời gian cùng con làm bài trên máy tính.

Gia đình chị Đặng Thị Ngọc Bông, ở thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm là một trong những ví dụ. Có con gái đang học lớp 6, Trường THCS Nguyễn Trãi, chị Bông xác định việc cho trẻ tiếp cận công nghệ là cần thiết, nhưng phải đi kèm những nguyên tắc cụ thể.

Trong gia đình chị, các con chỉ được xem tivi vào những khung giờ nhất định, chủ yếu trong ngày nghỉ. Việc sử dụng điện thoại cũng được giới hạn, ưu tiên phục vụ học tập, luyện tiếng Anh và giải trí với những nội dung phù hợp sau khi hoàn thành bài vở.

Ngoài thời gian học, gia đình tạo điều kiện để Phương Chi tham gia các hoạt động thể thao.

Bên cạnh đó, vợ chồng chị Bông tạo điều kiện để con tham gia các hoạt động phát triển năng khiếu như học võ, chơi thể thao. Theo chị, việc cân bằng giữa học tập, vận động và giải trí giúp trẻ hạn chế phụ thuộc vào thiết bị điện tử, đồng thời có thêm cơ hội giao tiếp, phát triển kỹ năng trong đời sống thực tế.

“Điều quan trọng nhất không phải là cấm con sử dụng thiết bị điện tử mà là hướng dẫn để con biết sử dụng đúng cách. Gia đình luôn dặn các con lựa chọn nội dung phù hợp, không chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh với người lạ trên mạng. Bố mẹ cũng thường xuyên trò chuyện để con biết cách tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường số”, chị Bông chia sẻ.

Không chỉ quản lý việc sử dụng thiết bị của con, vợ chồng chị còn thống nhất phải làm gương trong sinh hoạt hằng ngày. Sau giờ làm việc, thay vì mỗi người dành thời gian cho điện thoại, máy tính, cả gia đình ưu tiên những hoạt động chung như trò chuyện, đọc sách và vui chơi. Sự gần gũi ấy giúp trẻ cởi mở hơn, sẵn sàng chia sẻ với bố mẹ những điều gặp phải trong cuộc sống, kể cả trên không gian mạng.

Với Nguyễn Quỳnh Phương Chi, con gái chị Bông, những quy định của bố mẹ dần trở thành thói quen. Chi cho biết em chỉ được sử dụng điện thoại vào khoảng thời gian nhất định sau khi học xong bài.

“Em thấy điện thoại có nhiều điều bổ ích nếu mình biết sử dụng đúng cách. Con có thể học tiếng Anh, tìm kiếm kiến thức phục vụ việc học. Khi gặp nội dung lạ hoặc điều gì khiến bản thân lo lắng, em sẽ hỏi bố mẹ”, Chi chia sẻ.

Xây dựng lá chắn số, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Theo ông Nguyễn Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm, trong bối cảnh internet ngày càng len lỏi sâu vào đời sống, trẻ em có thể tiếp xúc với nhiều đối tượng, thông tin và nội dung khác nhau mà người lớn khó kiểm soát hoàn toàn. Vì vậy, ngoài thời gian ở trường, sự đồng hành của gia đình đóng vai trò quan trọng.

Theo ông Thi, đồng hành cùng con trên không gian mạng không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát sử dụng điện thoại mà quan trọng hơn là hướng dẫn, lắng nghe và tạo niềm tin để trẻ chủ động chia sẻ khi gặp vấn đề.

Thay vì cho con chơi điện thoại, nhiều gia đình ở xã Hàm Kiệm dành thời gian đồng hành cùng con trong học tập.

“Cha mẹ cần giúp trẻ nhận biết, tránh xa những nội dung độc hại, hành vi lừa đảo, bắt nạt và nguy cơ bị dụ dỗ, xâm hại trên mạng. Đồng thời, hướng dẫn trẻ bảo vệ thông tin cá nhân, không tùy tiện kết bạn, gửi hình ảnh riêng tư hoặc gặp gỡ người quen qua mạng; cùng thống nhất thời gian sử dụng thiết bị phù hợp”, ông Thi nhấn mạnh.

Người đứng đầu UBND xã Hàm Kiệm cho rằng, khi trẻ gặp sự cố trên môi trường mạng, phụ huynh cần bình tĩnh, không trách móc hay đổ lỗi, mà kịp thời hỗ trợ, tìm hiểu sự việc và phối hợp với nhà trường, cơ quan chức năng khi cần thiết. Điều quan trọng là tạo được niềm tin để trẻ không giấu giếm, e ngại khi đối diện với những tình huống nguy hiểm.

Từ định hướng này UBND xã Hàm Kiệm sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhà trường tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giúp phụ huynh nhận diện những nguy cơ mới, đồng thời trang bị cho trẻ kỹ năng sử dụng internet an toàn, có trách nhiệm.

Không gian mạng sẽ tiếp tục mở rộng cùng sự phát triển của công nghệ. Thay vì dựng lên những rào cản khiến trẻ xa rời môi trường số, điều cần thiết là giúp các em biết chọn lọc thông tin, làm chủ hành vi và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Bởi suy cho cùng, tấm lá chắn bền vững nhất không chỉ là những công cụ kiểm soát công nghệ, mà còn là kiến thức, kỹ năng và niềm tin được vun đắp từ gia đình, nhà trường và xã hội.