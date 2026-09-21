Công nghệCNTT - Viễn thông

Trang bị kỹ năng số an toàn

Trước những phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, các tổ chức chính trị-xã hội ở TP Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số an toàn cho người dân, như: Hướng dẫn sử dụng internet, các tiện ích số an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân; nhận diện cuộc gọi, tin nhắn, đường link đáng ngờ, nâng cao cảnh giác trước tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Cán bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh hướng dẫn người cao tuổi phường Hạnh Thông các kỹ năng số.

Cán bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh hướng dẫn người cao tuổi phường Hạnh Thông các kỹ năng số.

Tuổi trẻ phường Gia Định thực hiện mô hình “Chạm số”, cung cấp cẩm nang hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số.

Tuổi trẻ phường Gia Định thực hiện mô hình “Chạm số”, cung cấp cẩm nang hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh hướng dẫn học sinh tiểu học sử dụng máy tính, truy cập internet an toàn, hiệu quả.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh hướng dẫn học sinh tiểu học sử dụng máy tính, truy cập internet an toàn, hiệu quả.

Cán bộ phụ nữ phường Bảy Hiền trao bảng mã QR “Chợ văn minh-Ứng dụng công nghệ số” cho tiểu thương.

Cán bộ phụ nữ phường Bảy Hiền trao bảng mã QR “Chợ văn minh-Ứng dụng công nghệ số” cho tiểu thương.

Đoàn viên phường Gia Định hướng dẫn chức sắc tôn giáo tìm hiểu, sử dụng các tiện ích số trên điện thoại thông minh. 

Đoàn viên phường Gia Định hướng dẫn chức sắc tôn giáo tìm hiểu, sử dụng các tiện ích số trên điện thoại thông minh. 

ANH HÀO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/trang-bi-ky-nang-so-an-toan-1057714