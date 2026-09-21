Trang bị kỹ năng số an toàn
Trước những phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, các tổ chức chính trị-xã hội ở TP Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số an toàn cho người dân, như: Hướng dẫn sử dụng internet, các tiện ích số an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân; nhận diện cuộc gọi, tin nhắn, đường link đáng ngờ, nâng cao cảnh giác trước tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/trang-bi-ky-nang-so-an-toan-1057714