Trang bị kỹ năng số an toàn

Để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, sẵn sàng ứng phó, xử lý những vấn đề mới, khó, phức tạp, ngoài bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, một đòi hỏi tất yếu đối với cán bộ, nhân viên Viện Hóa học Môi trường quân sự là phải làm chủ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực hóa học, môi trường. Từ yêu cầu này, đơn vị đã khẳng định là lực lượng nòng cốt của Binh chủng Hóa học trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ.