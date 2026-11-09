Trang bị kỹ năng số an toàn, bảo vệ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Các em học sinh tham gia buổi truyền thông - Ảnh: H.N

Đây là hoạt động thuộc dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Tại chương trình, các em học sinh được tiếp cận những kiến thức thiết thực về bình đẳng giới, nhận diện các hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối và bắt nạt học đường.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại buổi truyền thông - Ảnh: H.N

Bên cạnh đó, những nguy cơ tiềm ẩn trên môi trường mạng cũng được các chuyên gia phổ biến, tuyên truyền, giúp các em biết cách sử dụng internet, mạng xã hội an toàn, văn minh; nhận diện những cạm bẫy trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống nguy hiểm.

Thông qua các hoạt động truyền thông, chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực và bảo vệ trẻ em.

Đồng thời, phát huy vai trò phối hợp giữa tổ chức Hội LHPN, nhà trường, gia đình và xã hội trong phát hiện, hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với những trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.

Các em học sinh trao đổi với chuyên gia về kỹ năng bảo vệ bản thân trong kỷ nguyên số - Ảnh: H.N

Chiến dịch không chỉ góp phần đưa các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em đến gần hơn với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn lan tỏa thông điệp về sự tôn trọng, sẻ chia và trách nhiệm trong ứng xử.

Qua đó, giúp các em xây dựng những chiếc “lá chắn số” cho chính mình, cùng chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, bình đẳng, thân thiện và không có bạo lực.