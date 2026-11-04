Trang bị kỹ năng, phương pháp tuyên truyền cho cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới

Tập huấn nâng cao năng lực công tác tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ công đoàn năm 2026. (Ảnh: NGỌC TÚ)

Ngày 4/11, tại tỉnh Đắk Lắk, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ công đoàn năm 2026.

Lớp tập huấn có sự tham dự của gần 200 đại biểu gồm lãnh đạo, cán bộ làm công tác tuyên giáo của các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chương trình nhằm quán triệt, cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những yêu cầu mới đối với công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động. Đồng thời, trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn trong nắm bắt, xử lý thông tin và các tình huống phát sinh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh: Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của tổ chức công đoàn là nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước, tạo đồng thuận, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh tập hợp của tổ chức công đoàn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: NGỌC TÚ)

Theo bà Thái Thu Xương, trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc phương thức tiếp nhận thông tin, công tác tuyên giáo công đoàn phải thật sự đi trước một bước, thực hiện theo phương châm “Chủ động-Sắc bén-Thuyết phục-Hiệu quả”.

Chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang chủ động định hướng, dẫn dắt nhận thức; lấy vận động, thuyết phục làm phương thức chủ đạo, triển khai đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, qua đó củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động vào Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, phải sâu sát đoàn viên, người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn để có giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp.

Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phải được thể hiện bằng những chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của đoàn viên, người lao động, gắn với việc nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Theo bà Thái Thu Xương, chuyển đổi số và mạng xã hội đã làm thay đổi căn bản cách đoàn viên, người lao động tiếp nhận thông tin. Hiện nay, phần lớn công nhân tiếp cận tin tức chủ yếu qua điện thoại thông minh. Bên cạnh thông tin tích cực, những thông tin sai lệch, xấu độc cũng lan truyền nhanh, có thể gây bức xúc, tạo điểm nóng trong đoàn viên, người lao động.

Nếu tổ chức công đoàn chậm cung cấp thông tin hoặc thông tin không đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người lao động, khoảng trống đó có thể bị lấp đầy bởi những thông tin xấu độc, sai lệch, xuyên tạc.

Cùng với đó, đời sống, việc làm còn nhiều khó khăn; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, vận động.

Bà Thái Thu Xương đề nghị cán bộ công đoàn chuyển từ “nói cho người lao động nghe” sang lắng nghe, đối thoại và đồng hành; từ tuyên truyền một chiều sang truyền thông đa chiều, đa nền tảng.

Cán bộ làm công tác tuyên giáo của công đoàn tham gia lớp tập huấn. (Ảnh: NGỌC TÚ)

Nội dung tập huấn tập trung vào ba nhóm vấn đề trọng tâm. Đó là: Những yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động; xây dựng văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Trang bị kỹ năng truyền thông hiện đại cho cán bộ công đoàn, từ xây dựng, sản xuất sản phẩm truyền thông đến nhận diện, xử lý khủng hoảng truyền thông và xây dựng văn hóa ứng xử trên môi trường số.

Cập nhật các nội dung trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; các quy định, chính sách pháp luật có liên quan; kiến thức nhận diện, phòng ngừa ma túy và nghiện ma túy. Qua đó, làm rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tệ nạn ma túy.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thực hành truyền thông tại Công ty Cổ phần Du lịch cộng đồng KoTam, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, các học viên sẽ làm việc theo nhóm, vận dụng kiến thức và kỹ năng đã được trang bị để xây dựng, thực hiện và trình bày các sản phẩm truyền thông.

Thông qua lớp tập huấn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức, kỹ năng và phương pháp tuyên truyền phù hợp yêu cầu mới; nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong định hướng thông tin, tuyên truyền, giáo dục và vận động đoàn viên, người lao động.