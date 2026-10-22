Trang bị kỹ năng phòng tránh lừa đảo và hòa giải ở cơ sở cho người dân xã Tam Hải

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật tại xã Tam Hải. Ảnh: DUY AN

Tại buổi tuyên truyền, Tiến sĩ Phan Thị Nhật Tài, giảng viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) cùng các tuyên truyền viên Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, nêu tình huống người dân nhận cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là công an, thông báo liên quan đến vụ án và yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra.

Từ tình huống này, Tiến sĩ Nhật Tài phân tích thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, sử dụng lời lẽ đe dọa, gây áp lực khiến người nghe hoang mang và làm theo yêu cầu.

Bà cũng cảnh báo các chiêu trò thông báo trúng thưởng, tặng quà nhưng yêu cầu đóng phí, cùng nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân qua đường dẫn lạ, phần mềm không rõ nguồn gốc.

Tiến sĩ Nhật Tài khuyến cáo người dân không chuyển tiền, cung cấp mật khẩu, mã OTP theo yêu cầu của người lạ; chủ động liên hệ cơ quan có thẩm quyền qua kênh chính thức để xác minh khi nhận cuộc gọi nghi vấn.

Các tình huống pháp luật gần gũi với đời sống được trao đổi tại buổi tuyên truyền. Ảnh: DUY AN

Về kỹ năng hòa giải ở cơ sở, ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, nêu tình huống hai người hàng xóm tranh chấp, liên tục ngắt lời nhau và đều muốn hòa giải viên đứng về phía mình.

Qua đó, ông Sơn lưu ý hòa giải viên cần bình tĩnh, lắng nghe đầy đủ ý kiến các bên và tìm hiểu nguyên nhân bất đồng trước khi đề xuất hướng giải quyết; tránh mặc nhiên xem sự im lặng là đồng thuận hoặc chỉ khuyên các bên bỏ qua chuyện cũ khi quyền lợi còn tranh chấp.

Ông Sơn nhấn mạnh hòa giải phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, khách quan, đúng pháp luật, không vì giữ tình làng nghĩa xóm mà yêu cầu một bên từ bỏ quyền, lợi ích hợp pháp. Với những vụ việc hòa giải không thành, các bên cần được hướng dẫn giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định.