Lễ phát động triển khai Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tại điểm cầu Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt.

Chiến dịch được triển khai đồng loạt tại các trường: Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long, Đại học Yersin Đà Lạt, Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Lê Quý Đôn và Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Chí Thanh.

Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch “Không một mình” nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng, chống xâm hại trực tuyến cho trẻ em, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Tại chương trình, các đại biểu, học sinh và sinh viên được giới thiệu những nội dung trọng tâm của chiến dịch; tìm hiểu kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội an toàn; cách nhận biết các tình huống có nguy cơ bị xâm hại trực tuyến và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng khi cần thiết.

Thông qua chiến dịch, tỉnh Lâm Đồng xây dựng mạng lưới phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý và cộng đồng trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên; đồng thời lan tỏa thông điệp mỗi bình luận, tin nhắn hay nội dung được chia sẻ trên mạng đều cần dựa trên sự tôn trọng và trách nhiệm. “Kết nối không tổn thương” cũng là lời kêu gọi cộng đồng không bắt nạt, không xúc phạm, không phát tán thông tin riêng tư có thể gây tổn thương cho người khác.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long – Đà Lạt tham dự Lễ phát động triển khai Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026.

Chiến dịch “Không một mình” tại Lâm Đồng được triển khai từ ngày 10/10 - 10/12/2026 với chuỗi hoạt động trọng tâm nhằm xây dựng không gian số nhân văn, an toàn, lành mạnh. Cụ thể như phong trào cộng đồng “5 phút cùng em”; cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt Đại sứ An toàn số học đường tỉnh Lâm Đồng năm 2026”; cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; chuỗi workshop trên toàn tỉnh với ưu tiên đến gần hơn với trẻ em, thanh thiếu niên vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số…

Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 do Liên minh Niềm tin số và Cục An ninh mạng khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC).

Năm 2025, Chiến dịch "Không một mình" với thông điệp “Cùng nhau an toàn trực tuyến” đã tạo ra làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc quy tụ hơn 6.100 điểm trường tham gia; hơn 8 triệu học sinh, giáo viên, phụ huynh tiếp cận; hơn 1,5 tỷ lượt xem trên mạng xã hội, tiếp cận 40 triệu người dùng cùng hơn 1.000 KOL đồng hành.



Tại Lâm Đồng, sau khi chiến dịch được phát động đã thu hút hơn 210 điểm trường tham gia; hơn 113.000 học sinh, giáo viên, phụ huynh tiếp cận; hơn 19 triệu lượt xem trên mạng xã hội cùng hơn 70 KOL đồng hành.