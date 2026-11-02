Trang bị kỹ năng phòng, chống xâm hại, bắt cóc cho học sinh

Thông qua những câu chuyện gần gũi, phần giao lưu và thực hành tình huống, chương trình giúp học sinh nhận diện nguy cơ, biết cách từ chối, tìm nơi an toàn và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội giao lưu, hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phương Liệt nhận diện nguy cơ và rèn kỹ năng phòng, chống xâm hại, bắt cóc trẻ em

Đây cũng là dịp tăng cường phối hợp giữa nhà trường và lực lượng Công an trong giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường học đường an toàn.

Nhận diện nguy cơ từ những tình huống quen thuộc

Cô giáo Nguyễn Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phương Liệt cho biết, trang bị kỹ năng phòng ngừa xâm hại, bắt cóc là nhiệm vụ cần thiết trong công tác giáo dục học sinh.

Bên cạnh kiến thức văn hóa, các em cần được hướng dẫn nhận biết dấu hiệu bất thường, cách ứng phó khi gặp nguy hiểm và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Từ yêu cầu đó, nhà trường phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Giáo dục kỹ năng phòng, chống xâm hại, bắt cóc trẻ em”.

Nội dung được chuyển tải phù hợp với lứa tuổi, gắn với những tình huống học sinh có thể gặp trên đường đi học, tại cổng trường hoặc trong sinh hoạt hằng ngày.

Với cách dẫn dắt gần gũi, hóm hỉnh, các báo cáo viên giúp những kiến thức pháp luật và kỹ năng an toàn trở nên dễ hiểu, dễ nhớ.

Học sinh được khuyến khích trao đổi, trả lời câu hỏi và nêu cách xử lý trước từng tình huống, qua đó chủ động tiếp nhận kiến thức.

Một nội dung được chú trọng là nhận diện ranh giới giữa sự quan tâm phù hợp và hành vi có nguy cơ xâm hại.

Việc giáo dục cần giúp trẻ hiểu rằng các em có quyền từ chối những lời nói, yêu cầu hoặc sự tiếp xúc khiến mình lo lắng, khó chịu; đồng thời biết chia sẻ với người lớn đáng tin cậy.

Các chiến sĩ cũng giới thiệu những thủ đoạn dụ dỗ như giả danh người quen, dùng bánh kẹo, đồ chơi để lôi kéo hoặc lấy lý do nhờ giúp đỡ để tiếp cận trẻ.

Từ các ví dụ, học sinh được hướng dẫn nâng cao cảnh giác, không tự ý đi theo người khác khi chưa được cha mẹ hoặc người có trách nhiệm xác nhận.

Bên cạnh nguy cơ từ người lạ, kỹ năng bảo vệ trẻ cũng cần được thực hành trong các mối quan hệ quen biết. Điều quan trọng là nhận diện hành vi không an toàn và tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời.

Thực hành để biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ

Phần giao lưu, thực hành trực tiếp trên sân trường thu hút sự tham gia của học sinh.

Dưới sự hướng dẫn của Thượng úy Lê Văn Ba, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 và Đại úy Ngô Quang Diệm, Phó Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 1, các em được trải nghiệm cách xử lý một số tình huống giả định.

Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động hướng dẫn các em học sinh cách ứng phó với những tình huống đặt ra tại buổi tập huấn

Những tình huống được đưa ra gồm bị người lạ bám theo tại cổng trường, bị nắm tay kéo đi, được người không quen biết tặng quà hoặc bị một nhóm người đe dọa, hành hung.

Thông qua hướng dẫn, học sinh được làm quen với cách giữ khoảng cách, từ chối, hô hoán và thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Các em còn được giới thiệu tư thế phòng thủ, động tác thoát hiểm cơ bản khi bị khống chế. Việc thực hành có sự hướng dẫn giúp học sinh hiểu rõ hơn cách ứng phó, với mục tiêu ưu tiên thoát khỏi nguy hiểm và tìm người hỗ trợ.

Đối với tình huống bạo lực tập thể, giáo dục kỹ năng cần nhấn mạnh việc tránh đối đầu, tìm đường rời khỏi khu vực nguy hiểm và báo ngay cho giáo viên, người thân hoặc lực lượng chức năng.

Học sinh chứng kiến cũng cần biết tìm sự trợ giúp, tránh tụ tập cổ vũ khiến tình hình phức tạp hơn.

Sự kết hợp giữa trao đổi và thực hành tạo cơ hội để các em ghi nhớ kiến thức, từng bước rèn khả năng ứng phó. Tuy nhiên, kỹ năng an toàn cần được nhắc lại thường xuyên, có sự đồng hành của gia đình và nhà trường.

Chương trình góp phần nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em, hướng tới môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Mỗi học sinh cần được lắng nghe, bảo vệ và biết rằng các em luôn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp tình huống thiếu an toàn.