Trang bị kỹ năng phòng, chống vi phạm pháp luật cho 1.800 học sinh

Ngày 20/10, tại Trường THCS Hùng Vương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Cục Cảnh sát hình sự, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp với Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cùng lực lượng Công an và ngành giáo dục địa phương tổ chức Chương trình tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật trong trường học năm 2026, thu hút khoảng 1.800 học sinh tham gia.

Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, học sinh được phổ biến kiến thức về phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại trẻ em, mua bán người; nhận diện, phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo trực tuyến; kỹ năng an toàn, thoát nạn và những nội dung liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, các em hiểu rõ hơn về hành vi vi phạm pháp luật, hậu quả của những hành vi nguy hiểm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, biết cách bảo vệ bản thân và hỗ trợ bạn bè khi gặp tình huống bất thường.

Trong bối cảnh môi trường mạng ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống học sinh, các nguy cơ bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, lôi kéo, xâm hại và lừa đảo trên không gian mạng đòi hỏi các em phải được trang bị kỹ năng tự bảo vệ từ sớm. Công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học còn hướng đến hình thành thói quen ứng xử văn minh, kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp từ thầy cô, gia đình, cơ quan chức năng khi cần thiết.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chia sẻ tại chương trình, em Nguyyễn Quỳnh Hương Thảo, học sinh lớp 9/3, Trường THCS Hùng Vương cho biết, chương trình giúp em nâng cao kỹ năng tự bảo vệ, ứng xử văn minh, sử dụng mạng xã hội an toàn và biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp tình huống nguy hiểm. Em sẽ vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống, đồng thời chia sẻ với bạn bè để cùng xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, nói không với bạo lực và vi phạm pháp luật.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh. Trước nguy cơ bạo lực học đường, bắt nạt trực tuyến, xâm hại trẻ em và lừa đảo trên mạng, công tác phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ học sinh cần được triển khai chủ động, kịp thời, thường xuyên.

Đại diện các đơn vị trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Xuân An Việt đề nghị các cấp quản lý và nhà trường nâng cao trách nhiệm, chủ động nhận diện, phòng ngừa, xử lý các nguy cơ; giáo viên tăng cường quan tâm, nắm bắt tâm lý và kịp thời hỗ trợ học sinh. Mỗi học sinh cần tích cực rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ, kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại và sử dụng mạng an toàn.

Đồng thời, cần tiếp tục phát huy hiệu quả phối hợp giữa ngành giáo dục, lực lượng Công an, chính quyền địa phương và gia đình; đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, gắn với thực hành kỹ năng, tư vấn tâm lý và các hoạt động giáo dục thường xuyên. Theo ông Nguyễn Xuân An Việt, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cấp, các ngành, nhà trường và gia đình sẽ góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân ái, kỷ cương, từng bước hạn chế bạo lực học đường và giảm thiểu nguy cơ xâm hại trẻ em.

Trung tá Trương Văn Quốc, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang tuyên truyền kiến thức pháp về phòng, chống bạo lực học đường.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh Trường THCS Hùng Vương có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà góp phần hỗ trợ các em trong học tập, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị tổ chức, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến tương lai tốt đẹp.

Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh cùng các em học sinh.

Chương trình góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và ngành Giáo dục trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh; nâng cao trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để học sinh được bảo vệ, tôn trọng và phát triển toàn diện.