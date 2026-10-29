Trang bị kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh từ ghế nhà trường

Tuyên truyền phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử và các tệ nạn xã hội tại Trường THPT Ngô Quyền.

Chủ động phòng ngừa từ môi trường học đường

Trong bối cảnh các loại ma túy ngày càng đa dạng, phương thức lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy tiềm ẩn nhiều nguy cơ, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ giúp học sinh nhận diện hiểm họa, hoạt động này còn góp phần hình thành bản lĩnh, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ trước những cám dỗ, tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong trường học năm học 2026–2027, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Trường THPT Tôn Thất Tùng vừa tổ chức chương trình tuyên truyền, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng ngừa ma túy cho gần 900 học sinh nhà trường.

Trước đó, ngày 19-10, đơn vị cũng phối hợp với Trường THPT Ngô Quyền tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử và các tệ nạn xã hội cho hơn 1.500 học sinh cùng cán bộ, giáo viên. Hai chương trình là những hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và ngành Giáo dục trong công tác phòng ngừa ma túy ngay từ môi trường học đường.

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên Phòng CSMT đã lựa chọn phương pháp truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, kết hợp hình ảnh trực quan, mô hình nhận diện và những tình huống thực tế. Qua đó, giúp học sinh nhận biết các loại ma túy truyền thống, ma túy tổng hợp cũng như những sản phẩm có nguy cơ bị lợi dụng để che giấu, đưa chất ma túy vào sử dụng trái phép, trong đó có một số loại thực phẩm, đồ uống và sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử.

Cùng với việc nhận diện các dạng ma túy, học sinh được cảnh báo về những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ thường gặp, nhất là việc lợi dụng tâm lý tò mò, thích thể hiện bản thân hoặc sự thiếu hiểu biết của một bộ phận thanh thiếu niên để tiếp cận, rủ rê sử dụng chất gây nghiện. Những nguy cơ này đòi hỏi mỗi học sinh phải nâng cao cảnh giác, không chủ quan trước các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không nhận hoặc sử dụng đồ ăn, thức uống không xác định được tính an toàn và không thử những chất lạ theo lời rủ rê.

Từ nhận thức đến kỹ năng tự bảo vệ

Điểm đáng chú ý trong các chương trình là việc chuyển từ truyền đạt kiến thức đơn thuần sang hướng dẫn kỹ năng ứng xử trong những tình huống có nguy cơ. Thông qua phần giao lưu, hỏi đáp, học sinh được khuyến khích chủ động trao đổi, nhận diện dấu hiệu bất thường và thực hành cách từ chối trước những lời mời gọi, lôi kéo sử dụng ma túy. Bên cạnh việc phân tích tác hại của ma túy đối với sức khỏe thể chất, tinh thần, tương lai của mỗi cá nhân và hạnh phúc gia đình, báo cáo viên còn phổ biến những quy định cơ bản của Luật Phòng, chống ma túy; làm rõ trách nhiệm của học sinh trong việc chấp hành pháp luật, bảo vệ bản thân và góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại trường học, địa phương.

Thông điệp được nhấn mạnh là khi gặp tình huống nghi vấn, học sinh cần bình tĩnh, kiên quyết từ chối, không tự ý tiếp xúc hoặc sử dụng các chất không rõ nguồn gốc; đồng thời kịp thời thông tin cho cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ. Việc lên tiếng đúng lúc không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn có thể ngăn ngừa nguy cơ đối với bạn bè và những người xung quanh.

Tại Trường THPT Ngô Quyền, bên cạnh hoạt động tuyên truyền tập trung, cán bộ Công an còn phối hợp với nhà trường đưa các ấn phẩm, tờ rơi và tài liệu nhận diện ma túy, thuốc lá điện tử đến các lớp học. Nội dung được thể hiện bằng hình ảnh trực quan, thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ như “Nói không với ma túy”, “Trường học không ma túy”, góp phần duy trì sự nhắc nhở thường xuyên trong môi trường học tập.

Việc kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp, quan sát hình ảnh, trao đổi tình huống và phổ biến tài liệu giúp kiến thức không dừng lại ở buổi sinh hoạt tập trung mà có điều kiện tiếp tục được trao đổi giữa học sinh với nhau, giữa học sinh với giáo viên và gia đình. Qua đó, thông điệp phòng, chống ma túy từng bước lan tỏa từ sân trường đến mỗi lớp học, từng mái nhà và cộng đồng dân cư.

Tuyên truyền, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng ngừa ma túy cho gần 900 học sinh TrườngTHPT Tôn Thất Tùng.

Chung tay xây dựng trường học không ma túy

Thực tế cho thấy, phòng, chống ma túy trong học đường không thể chỉ trông chờ vào một buổi tuyên truyền hay trách nhiệm của riêng lực lượng Công an. Để tạo chuyển biến bền vững, cần có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng; trong đó, học sinh vừa là đối tượng cần được bảo vệ, vừa có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc lan tỏa kiến thức, nâng cao nhận thức cho bạn bè và người thân.

Thông qua các chương trình tại Trường THPT Tôn Thất Tùng và Trường THPT Ngô Quyền, Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục thể hiện vai trò chủ động trong công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, chú trọng nhóm đối tượng thanh thiếu niên, học sinh. Cách làm lấy người học làm trung tâm, gắn kiến thức pháp luật với tình huống thực tế không chỉ tăng tính hấp dẫn mà còn hướng đến mục tiêu giúp học sinh biết cách vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.

Đối với nhà trường, công tác phòng, chống ma túy cần tiếp tục được lồng ghép phù hợp trong các hoạt động giáo dục, sinh hoạt lớp và hoạt động ngoại khóa; đồng thời phát huy vai trò của giáo viên, tổ chức Đoàn, Hội trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh, kịp thời phát hiện và hỗ trợ những trường hợp có nguy cơ. Về phía gia đình, sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ và định hướng của cha mẹ là điểm tựa quan trọng giúp các em hình thành lối sống lành mạnh, tránh xa những cám dỗ.

Khi mỗi học sinh có kiến thức đúng, kỹ năng cần thiết và thái độ kiên quyết trước ma túy; mỗi giáo viên, phụ huynh cùng nâng cao trách nhiệm; mỗi nhà trường chủ động xây dựng môi trường giáo dục an toàn, công tác phòng, chống ma túy sẽ có thêm nền tảng vững chắc.

“Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên tích cực- Mỗi trường học là một pháo đài phòng, chống ma túy”. Đó không chỉ là thông điệp từ các buổi tuyên truyền mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung trong bảo vệ thế hệ trẻ, hướng đến xây dựng môi trường học đường không ma túy, vì một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh và phát triển bền vững.