Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi Thủ đô

Sự kiện quy tụ gần 300 cán bộ, giáo viên và học sinh, với lực lượng nòng cốt từ Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội, giáo viên Tổng phụ trách và giáo viên thể chất của 126 xã, phường.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội Dương Minh Đức phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội Dương Minh Đức nhấn mạnh: "Phòng, chống đuối nước không chỉ là dạy trẻ biết bơi. Ngay cả người đã biết bơi vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu thiếu kỹ năng ứng phó. Điều quan trọng là giúp các em nhận diện nguy cơ, biết tự bảo vệ, sử dụng vật nổi và kêu gọi trợ giúp đúng cách. Mỗi kỹ năng được trang bị hôm nay có thể góp phần bảo vệ an toàn, thậm chí cứu sống một con người".

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội Dương Minh Đức và Đại sứ Nguyễn Phú Bình trao hoa và chứng nhận cho các đơn vị tổ chức chương trình. Ảnh: Bảo Lâm

Ban Tổ chức trao chứng nhận cho các chuyên gia Nhật Bản về phòng, chống đuối nước. Ảnh: Bảo Lâm

Để hoạt động mang lại hiệu quả bền vững, đồng chí Dương Minh Đức đề nghị các chuyên gia bảo đảm an toàn tuyệt đối khi hướng dẫn học viên; cán bộ, giáo viên 126 xã, phường phát huy vai trò nòng cốt để tiếp tục truyền đạt kỹ năng tại địa phương; Cung Thiếu nhi Hà Nội chuẩn bị chu đáo để nhân rộng tập huấn tại 11 cụm xã, phường và mở các “Trại kỹ năng” dịp hè 2027.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia Nhật Bản về phòng, chống đuối nước, gồm Giáo sư Tsubakimoto Shozo, Huấn luyện viên Koike Tadaaki và Huấn luyện viên Ayusawa Takanori đã giới thiệu phương pháp an toàn dưới nước được nghiên cứu, triển khai trong thời gian dài tại Nhật Bản. Nội dung tập huấn tập trung vào việc giúp người học nhận diện nguy cơ và biết cách bảo vệ bản thân khi ở trong môi trường nước.

Trực tiếp hướng dẫn tại bể bơi, Huấn luyện viên Nhật Bản Koike Tadaaki chia sẻ kỹ thuật cốt lõi giúp thanh thiếu nhi tự bảo vệ mình dưới nước: "Để không bị chìm, điều quan trọng nhất là nhịp thở. Các em chỉ cần nhớ nhịp hít vào, thở ra kết hợp ăn khớp với động tác tay. Nắm vững kỹ thuật này để giữ nổi thân mình trên mặt nước và kiên nhẫn chờ lực lượng cứu hộ tới chính là kỹ năng sống còn quan trọng nhất".

Các em học sinh hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: Mai Tùng

Sau phần hướng dẫn, các học viên được thực hành trực tiếp tại bể bơi theo từng độ tuổi và khả năng bơi. Nhiều học sinh bày tỏ sự hào hứng và tự tin sau khi tiếp thu các kỹ năng thực tế. Em Nguyễn Quang Minh (Lớp 8A15, trường THCS Xuân Phương) chia sẻ: “Em đã biết bơi từ trước nhưng khi đến đây được học thêm kỹ thuật đứng nước, em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi ở các vùng nước sâu".

Còn em Nguyễn Bảo An (Lớp 6A14, THCS Xuân Phương phân hiệu 1) chia sẻ rằng buổi tập huấn đã giúp em nắm vững cách bơi chuẩn xác, phương pháp phòng tránh chuột rút cũng như các tình huống bất ngờ dưới nước.

Các huấn luyện viên giúp người học nhận diện nguy cơ và biết cách bảo vệ bản thân khi ở trong môi trường nước. Ảnh: Mai Tùng

Bên cạnh phần thực hành, chương trình cũng dành thời gian để các đại biểu, thầy cô và học sinh trao đổi, hỏi đáp trực tiếp với chuyên gia. Lực lượng cán bộ Đoàn, Đội và giáo viên 126 xã, phường tham gia buổi tập huấn sẽ đóng vai trò hạt nhân, tiếp tục lan tỏa, hướng dẫn các kỹ năng này tới đông đảo thiếu nhi tại nhà trường và địa bàn dân cư.

Theo kế hoạch, từ tháng 11-2026 đến tháng 5-2027, các lớp tập huấn sẽ tiếp tục được nhân rộng tại 11 cụm xã, phường trên địa bàn thành phố. Từ tháng 6 đến tháng 8-2027, Cung Thiếu nhi Hà Nội sẽ mở cao điểm các lớp tập huấn chuyên sâu và “Trại kỹ năng” hè cho thanh thiếu nhi, nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước trong thời điểm nguy cơ cao nhất trong năm.