Trang bị kỹ năng phòng cháy và cứu người cho học sinh

Trước thực tế đó, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an thành phố phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kỹ năng PCCC, thoát nạn, phòng tránh đuối nước và xử lý tình huống khẩn cấp.

Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố hướng dẫn học sinh Trường THPT Tân Phú, xã Định Quán kỹ năng cứu người đuối nước từ vị trí an toàn.

Nguy hiểm ẩn mình sau những trận mưa lớn

Những vụ đuối nước xảy ra sau các trận mưa lớn tiếp tục cảnh báo nguy cơ tai nạn tại khu vực sông, suối, hố nước sâu, nhất là với trẻ em, học sinh. Chiều 27-9, tại xã Bom Bo, một bé trai 4 tuổi trong lúc tắm mưa không may bị nước cuốn trôi xuống suối gần nhà. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm và đến trưa 28-9 tìm thấy thi thể nạn nhân.

Một vụ đuối nước khác xảy ra khoảng 17h ngày 3-10 tại khu vực đá Chữ Thập, xã Phú Hòa. Thời điểm này, 3 trẻ em là anh em ruột rủ nhau đến khu vực trên chơi thì 2 em gặp nạn dưới nước. Khi phát hiện sự việc, một người trong nhóm chạy đi báo người lớn; người dân xung quanh sau đó được huy động đến khu vực xảy ra tai nạn để hỗ trợ nhưng 2 em này đã tử vong.

Hai vụ việc xảy ra trong thời gian ngắn cho thấy nguy cơ đuối nước không chỉ hiện hữu tại những sông, suối lớn mà còn ở các khu vực gần nơi ở, nơi trẻ em có thể tự tìm đến vui chơi. Sau mưa lớn, nước dâng nhanh, dòng chảy mạnh và độ sâu thay đổi khiến những vị trí quen thuộc lúc trời khô ráo trở nên nguy hiểm, trong khi trẻ em khó nhận biết hết rủi ro.

Trước những nguy cơ này, việc trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước và xử lý tình huống khẩn cấp cho học sinh cần được thực hiện thường xuyên, gắn với các tình huống thực tế. Sáng 5-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố phối hợp với Trường THPT Tân Phú, xã Định Quán tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho hơn 1,4 ngàn học sinh, giáo viên nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ phân tích những nguy cơ có thể dẫn đến đuối nước tại sông, hồ, ao, suối, kênh, mương và các khu vực ngập nước sau mưa lớn. Học sinh được nhắc nhở không tự ý đến tắm, vui chơi gần khu vực nước sâu, nơi có dòng chảy mạnh hoặc địa hình không ổn định.

Điểm đáng chú ý của chương trình là phần hướng dẫn thực hành kỹ năng hỗ trợ người bị đuối nước. Học sinh được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn cách mặc áo phao, sử dụng dây và quăng phao tròn cứu sinh để đưa phương tiện nổi đến gần người gặp nạn. Qua thực hành, các em được lưu ý phải đứng ở vị trí chắc chắn, giữ đầu dây hoặc bảo đảm có người hỗ trợ khi quăng phao, đồng thời hướng dẫn người gặp nạn bám vào phao để kéo vào bờ.

Em Đặng Thị Hoài Giang, học sinh Trường THPT Tân Phú chia sẻ: Việc được trực tiếp quan sát và thực hành giúp em hình dung rõ hơn cách sử dụng phương tiện cứu sinh. Đồng thời, em hiểu rằng hỗ trợ người gặp nạn cần bình tĩnh, đúng kỹ năng, không hành động theo phản xạ hoặc tâm lý muốn cứu người bằng mọi giá.

Học sinh cần ghi nhớ các kỹ năng đã được hướng dẫn, tuyệt đối không tự ý xuống sông, suối, ao, hồ hoặc khu vực ngập nước để vui chơi, tắm, bơi. Khi phát hiện người gặp nạn, các em cần nhanh chóng hô hoán, báo cho người lớn và gọi lực lượng CNCH; không tự ý nhảy xuống nước cứu người khi chưa được trang bị kỹ năng. Bên cạnh đó, học sinh cần biết cách báo cháy, thoát nạn và sử dụng bình chữa cháy theo hướng dẫn phù hợp. Đại úy NGUYỄN HỒ HOÀNG BẢO, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố

Trang bị kỹ năng ứng cứu cho bản thân và người xung quanh

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão, Thiếu tá Phùng Văn Hạnh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố khuyến cáo: Người dân cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ và triều cường để có phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Khi có nguy cơ ngập lụt, người dân cần kịp thời di chuyển đến nơi an toàn, kê cao tài sản, ngắt nguồn điện tại khu vực có nguy cơ ngập khi điều kiện cho phép; đồng thời tránh đi lại, tập trung tại những nơi có dấu hiệu sạt lở, sụt lún ven sông, suối.

Theo Thiếu tá Phùng Văn Hạnh, việc phòng ngừa tai nạn cần đi đôi với trang bị kỹ năng ứng phó khi sự cố xảy ra. Khi phát hiện người bị đuối nước, người dân cần nhanh chóng hô hoán, gọi lực lượng CNCH; ưu tiên sử dụng phao, dây hoặc vật nổi để hỗ trợ nạn nhân từ vị trí an toàn. Người không có kỹ năng và phương tiện phù hợp không nên tự ý nhảy xuống nước cứu người, bởi có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm và làm tình huống trở nên phức tạp hơn. Khi xảy ra sự cố, tai nạn cần sự hỗ trợ của lực lượng chuyên nghiệp, người dân gọi số 114 để thông báo và đề nghị ứng cứu kịp thời.

Bên cạnh khuyến cáo đến cộng đồng, công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa tai nạn cho học sinh được lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH chú trọng, nhất là trong thời điểm mưa bão. Qua đó giúp học sinh nhận diện những nguy cơ có thể gặp trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời biết cách xử lý bước đầu khi xảy ra tình huống khẩn cấp.