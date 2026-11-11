Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lãnh đạo 64 xã, phường

Ngày 11-11, Công an tỉnh Khánh Hòa khai mạc lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2026 dành cho chủ tịch, phó chủ tịch UBND 64 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự huấn luyện.

Đại tá Lê Quang Đồng và các đại biểu tham dự khai mạc.

Các đại biểu tham dự lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong 2 ngày (11 và 12-11), học viên được báo cáo viên là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Trong đó có trách nhiệm của UBND các cấp, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông, nhiệm vụ của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, chuyên ngành. Bên cạnh đó là kiến thức, kỹ năng phòng cháy trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; phương pháp kiểm tra an toàn PCCC; chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thoát nạn và sơ cấp cứu người bị nạn. Học viên cũng thực hành sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy, CNCH và làm bài kiểm tra lý thuyết kết hợp kiểm tra thực hành.

Phát biểu tại lớp huấn luyện, Đại tá Lê Quang Đồng đề nghị các học viên tham gia đầy đủ thời gian huấn luyện, tập trung tiếp thu, thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc thực tế tại địa phương để cùng tháo gỡ. Sau khóa học, lãnh đạo UBND các xã, phường cần vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rà soát ngay công tác PCCC và CNCH trên địa bàn để kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ đang làm theo đúng quy định, đồng thời triển khai những nhiệm vụ chưa thực hiện. Đại tá Lê Quang Đồng mong muốn qua lớp huấn luyện, lãnh đạo các xã, phường nắm vững quy định, kỹ năng và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, tạo chuyển biến tích cực trong công tác PCCC và CNCH.